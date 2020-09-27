Звезда 'Джокера' Хоакин Феникс впервые стал отцом – СМИ

Американский актер, сыгравший в фильме "Джокер", Хоакин Феникс и его супруга, актриса Руни Мара впервые стали родителями.

Как сообщает издание Blikk, на снимках, недавно сделанными папарацци, супруга актера появилась не беременная, хотя несколько месяцев назад животик звезды было сложно скрыть.

Однако радостную новость звездная пара пока не спешит комментировать.

К слову, о беременности Руни Мара также стало известно из фотографий папарацци. Пара не объявляла о скоро пополнении, а даже не давала огласку о помолвке. Поэтому и не удивительно, что Феникс и Мара не раскрывают пол малыша и когда он родился.

Стоит отметить, что Феникс и Мара впервые познакомились в 2013 году на съемочной площадке фильма "Она", но отношения звездная пара начали только в 2016 году, уже во время съемок киноленты "Мария". В 2019 году стало известно, что звезды обручились. О беременности Руни СМИ сообщили в мае 2020 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что звезды "Игры Престолов" Харингтон и Лесли впервые станут родителями.