Звезда 'Друзей' показала тело в бикини в честь 56-летия. Видео

Известная голливудская актриса Кортни Кокс сняла свой прыжок в бассейн в честь своего 56-летия, показав фигуру в бикини.

Ролик она обнародовала в Instagram, вызвав восторг подписчиков.

На видео Кортни под музыку грациозно бежит к бассейну и ныряет в воду, демонстрируя стройное тело и черном бикини.

"Изящно ныряя в следующий год", – подписала звезда ролик.

Пользователи сети кроме поздравлений сделали Кокс немало комплиментов относительно ее фигуры.

"Тебе 56? Выглядишь фантастически", "Не верю, что тебе 56", "Ты непревзойденная", – пишут фанаты звезде "Друзей".

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что внешний вид звезды "Друзей" озадачил фанатов сериала.