Звезда Comedy Woman Федункив страдала от насилия: муж-наркоман сломал ей ногу

Российская актриса и звезда Comedy Woman Марина Федункив призналась, что пережила годы насилия, живя с мужем-наркоманом в Перми (Россия). Женщина не могла расстаться с ним, потому что очень его любила.

Об этом знаменитость откровенно рассказала в в эфире YouTube-шоу "Алена, блин!" (видео смотрите ниже).

"Со мной психологи говорили, мне ничего не помогало. Я сказала, что он пропадет без меня, он сдохнет. Потому что вы не видели, какие бывали передозы в него", – поделилась Федункив.

Марина Федункив в шоу "Алена, блин!" Скриншот видео

Актриса не привыкла отступать и надеялась его спасти. Однако экс-супруг продолжал употреблять наркотики, воровать деньги и бить Марину.

"Сотрясение мозга было, перелом ноги был... Ой, все, я не буду вспоминать. Сначала мне было стыдно обратиться за помощью, я становилась популярной, а затем уже страшно. Он угрожал меня убить. Я понимала, что он может это сделать", – с трудом вспоминала Федункив.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Федункив рассказала, что долго терпела измены мужа и даже заранее предупреждала, когда вернется домой.