Знаменитая тезка Софии Ротару делает пикантные фото

У знаменитой певицы Софии Ротару есть молодая тезка - переехавшая в США канадская актриса румынского происхождения Элисия Ротару.
Она публикует в соцсетях довольно откровенные фотографии.
Стоит заметить, что женщина почти вдвое моложе 72-летней украинки - ей всего 35 лет.
Она родилась в семье румын в Ванкувере, с детства была артистичной и подвижной, хотела стать психологом, но подалась в театр. С 2008 года Элисия занимается карьерой в кино. Среди прочего играла в сериале "Стрела".
Интересно, что ранее Элисию в сети уже сравнивали с молодой Софией:
Смотрите, какие откровенные фото она постит в Instagram:
#fbf to a lil #bts of an epic summer photoshoot where we took over a cute neighborhood in LA and I flashed everyone who watched from their homes as I desperately tried to squeeze in and out of those thigh high boots that were 2 sizes too small. #truestory ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Напомним, что ранее в сети показывала очень горячие фото жена скандального Алексея Панина.
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