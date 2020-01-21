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21 января • обновлено в 11:35
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Знаменитая тезка Софии Ротару делает пикантные фото

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У знаменитой певицы Софии Ротару есть молодая тезка - переехавшая в США канадская актриса румынского происхождения Элисия Ротару.

Она публикует в соцсетях довольно откровенные фотографии.

Стоит заметить, что женщина почти вдвое моложе 72-летней украинки - ей всего 35 лет.

Она родилась в семье румын в Ванкувере, с детства была артистичной и подвижной, хотела стать психологом, но подалась в театр. С 2008 года Элисия занимается карьерой в кино. Среди прочего играла в сериале "Стрела".

Интересно, что ранее Элисию в сети уже сравнивали с молодой Софией:

Знаменитая тезка Софии Ротару делает пикантные фото

Смотрите, какие откровенные фото она постит в Instagram:

Напомним, что ранее в сети показывала очень горячие фото жена скандального Алексея Панина.

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