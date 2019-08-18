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"Жалкое зрелище!" Баскова разгромили в сети из-за видео с Зеленским

1.1т Читать материал на украинском

Российского певца Николая Баскова жестко раскритиковали в сети из-за видео с президентом Украины Владимиром Зеленским и певицей Таисией Повалий.

Так, артист на своей странице в социальной сети Instagram показал ролик на котором он и Повалий выступают на шоу студии "Квартал 95".

Николай Басков и Владимир Зеленский

Николай Басков и Владимир Зеленский

newsone.ua

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"Все меняется, но наш творческий союз с Таисией Повалий останется навсегда в наших и ваших сердцах и мы еще не раз споем на бис", - подписал видео Басков.

"Лучше б вы вообще ничего не выкладывали! Смотрится как издевка в этой ситуации. Боитесь открыто поддержать - так и не делайте ничего! У Таи есть только одна опора - Игорь", "Не уместный пост. Это типа поддержка или как? Николай, если вы не можете по нормально и открыто поддержать Таисию, не стоит делать эти клоунские посты", "Жалкое зрелище", - пишут в сети.

"Жалкое зрелище!" Баскова разгромили в сети из-за видео с Зеленским
"Жалкое зрелище!" Баскова разгромили в сети из-за видео с Зеленским
"Жалкое зрелище!" Баскова разгромили в сети из-за видео с Зеленским
"Жалкое зрелище!" Баскова разгромили в сети из-за видео с Зеленским

Как сообщал OBOZREVATEL, концерт Таисии Повалий, который должен был состоятся в Киеве в Дворце "Украина", оказался под угрозой срыва. Подробности читайте здесь.

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Персоны
Николай Басков Владимир Зеленский Таисия Повалий
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