Зеленский, Кароль и виски за 35000 грн: как прошел корпоратив "Слуги народа". Фото и видео

В пятницу, 20 декабря, в киевском международном конференц-центре "Парковый" прошел новогодний корпоратив партии "Слуга народа", который посетили президент Украины Владимир Зеленский, руководитель его Офиса Андрей Богдан, первый помощник главы государства Сергей Шефир, премьер Алексей Гончарук и другие министры правительства.
Входной билет на мероприятие стоил 2500 гривен. Гостей развлекали певицы Тина Кароль и Jerry Heil, ведущей была Екатерина Осадчая. Предлагаем вашему вниманию подборку фото и видео новогоднего празднования в одном из самых дорогих ресторанов Киева "СНІ" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Корпоратив Слуги народа в Киеве 20 декабря
коллаж
"Подводим итоги невероятного 2019 и планируем еще лучший 2020. Слуга Народу – вы лучшие!" – прокомментировала на своей странице в Facebook народный депутат от "СН" Елена Мошенец.
Facebook Елены Мошенец
Facebook Елены Мошенец
Она опубликовала фото с президентом Владимиром Зеленским, премьером Алексеем Гончаруком, министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофеем Миловановым и другими коллегами.
Facebook Елены Мошенец
Facebook Елены Мошенец
"Слуга" Анна Пуртова поделилась только одной фотографией – с нардепом Лесей Забуранной и председателем Офиса президента Андреем Богданом.
"Наш умный и красивый председатель Офиса президента – Андрей Богдан", – написала она.
Facebook Анны Пуртовой
Также разместила фото с новогоднего корпоратива нардеп Лиза Богуцкая.
"Сегодня была на нашей (родном) "слуганародовском" корпоративе. Очень живой, радостный, дружеский вечер. Мы, Кабмин и Офис Президента. А на сцене – концерт. Поздравление с прошлым и будущим были полны юмора", – прокомментировала Богуцкая.
Facebook Лизы Богуцкой
Facebook Лизы Богуцкой
Facebook Лизы Богуцкой
Facebook Лизы Богуцкой
Facebook Лизы Богуцкой
Facebook Лизы Богуцкой
Facebook Елены Мошенец
Facebook Елены Мошенец
Facebook Елены Мошенец
Facebook Елены Мошенец
Facebook Елены Мошенец
Facebook Елены Мошенец
Facebook Елены Мошенец
Facebook Елены Мошенец
Как сообщал OBOZREVATEL:
Новогодняя вечеринка "Слуги народа" прошла в одном из самых дорогих ресторанов-клубов Киева – "CHI", который расположен на третьем этаже КВЦ "Парковый", где "слуги" собираются на съезды.
На вечеринку планировали потратить около 1 миллиона гривен. Финансировать всю "тусовку" имели бы спонсоры партии. Этот факт вызвал ажиотаж в сети.
Через громкий резонанс "слуги народа" решили заплатить запланирован миллион гривен из собственных карманов.
В сеть выложили цены на еду, которую подавали в ресторане во время корпоратива: салаты стоили от 100 до 350 грн, горячие блюда – от 200 до 1850 грн. При этом пришлось заплатить около 35000 за бутылку виски.
На корпоративе выступил президент Украины Владимир Зеленский, пожелавший народным избранникам "оставаться людьми".
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