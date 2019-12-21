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21 декабря • обновлено в 09:13
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Зеленский, Кароль и виски за 35000 грн: как прошел корпоратив "Слуги народа". Фото и видео

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В пятницу, 20 декабря, в киевском международном конференц-центре "Парковый" прошел новогодний корпоратив партии "Слуга народа", который посетили президент Украины Владимир Зеленский, руководитель его Офиса Андрей Богдан, первый помощник главы государства Сергей Шефир, премьер Алексей Гончарук и другие министры правительства.

Входной билет на мероприятие стоил 2500 гривен. Гостей развлекали певицы Тина Кароль и Jerry Heil, ведущей была Екатерина Осадчая. Предлагаем вашему вниманию подборку фото и видео новогоднего празднования в одном из самых дорогих ресторанов Киева "СНІ" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Корпоратив Слуги народа в Киеве 20 декабря

Корпоратив Слуги народа в Киеве 20 декабря

коллаж

"Подводим итоги невероятного 2019 и планируем еще лучший 2020. Слуга Народу вы лучшие!" – прокомментировала на своей странице в Facebook народный депутат от "СН" Елена Мошенец.

Зеленский, Кароль и виски за 35000 грн: как прошел корпоратив "Слуги народа". Фото и видео

Facebook Елены Мошенец

Зеленский, Кароль и виски за 35000 грн: как прошел корпоратив "Слуги народа". Фото и видео

Facebook Елены Мошенец

Она опубликовала фото с президентом Владимиром Зеленским, премьером Алексеем Гончаруком, министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофеем Миловановым и другими коллегами.

Зеленский, Кароль и виски за 35000 грн: как прошел корпоратив "Слуги народа". Фото и видео

Facebook Елены Мошенец

Зеленский, Кароль и виски за 35000 грн: как прошел корпоратив "Слуги народа". Фото и видео

Facebook Елены Мошенец

"Слуга" Анна Пуртова поделилась только одной фотографией – с нардепом Лесей Забуранной и председателем Офиса президента Андреем Богданом.

"Наш умный и красивый председатель Офиса президентаАндрей Богдан", – написала она.

Зеленский, Кароль и виски за 35000 грн: как прошел корпоратив "Слуги народа". Фото и видео

Facebook Анны Пуртовой

Также разместила фото с новогоднего корпоратива нардеп Лиза Богуцкая.

"Сегодня была на нашей (родном) "слуганародовском" корпоративе. Очень живой, радостный, дружеский вечер. Мы, Кабмин и Офис Президента. А на сцене – концерт. Поздравление с прошлым и будущим были полны юмора", – прокомментировала Богуцкая.

Зеленский, Кароль и виски за 35000 грн: как прошел корпоратив "Слуги народа". Фото и видео

Facebook Лизы Богуцкой

Зеленский, Кароль и виски за 35000 грн: как прошел корпоратив "Слуги народа". Фото и видео

Facebook Лизы Богуцкой

Зеленский, Кароль и виски за 35000 грн: как прошел корпоратив "Слуги народа". Фото и видео

Facebook Лизы Богуцкой

Зеленский, Кароль и виски за 35000 грн: как прошел корпоратив "Слуги народа". Фото и видео

Facebook Лизы Богуцкой

Зеленский, Кароль и виски за 35000 грн: как прошел корпоратив "Слуги народа". Фото и видео

Facebook Лизы Богуцкой

Зеленский, Кароль и виски за 35000 грн: как прошел корпоратив "Слуги народа". Фото и видео

Facebook Лизы Богуцкой

Зеленский, Кароль и виски за 35000 грн: как прошел корпоратив "Слуги народа". Фото и видео

Facebook Елены Мошенец

Зеленский, Кароль и виски за 35000 грн: как прошел корпоратив "Слуги народа". Фото и видео

Facebook Елены Мошенец

Зеленский, Кароль и виски за 35000 грн: как прошел корпоратив "Слуги народа". Фото и видео

Facebook Елены Мошенец

Зеленский, Кароль и виски за 35000 грн: как прошел корпоратив "Слуги народа". Фото и видео

Facebook Елены Мошенец

Зеленский, Кароль и виски за 35000 грн: как прошел корпоратив "Слуги народа". Фото и видео

Facebook Елены Мошенец

Зеленский, Кароль и виски за 35000 грн: как прошел корпоратив "Слуги народа". Фото и видео

Facebook Елены Мошенец

Зеленский, Кароль и виски за 35000 грн: как прошел корпоратив "Слуги народа". Фото и видео

Facebook Елены Мошенец

Зеленский, Кароль и виски за 35000 грн: как прошел корпоратив "Слуги народа". Фото и видео

Facebook Елены Мошенец

Как сообщал OBOZREVATEL:

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Майя Лисовская
Персоны
Владимир Зеленский Тина Кароль
Место
Украина Киев
Теги
Партия Слуга народа Новый Год-2020
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Какие мелочи по сравнению с тем как Петя острова арендовал и возил всю родню на отдых и естественно за народные деньги
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