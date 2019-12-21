Зеленский, Кароль и виски за 35000 грн: как прошел корпоратив "Слуги народа". Фото и видео

В пятницу, 20 декабря, в киевском международном конференц-центре "Парковый" прошел новогодний корпоратив партии "Слуга народа", который посетили президент Украины Владимир Зеленский, руководитель его Офиса Андрей Богдан, первый помощник главы государства Сергей Шефир, премьер Алексей Гончарук и другие министры правительства.

Входной билет на мероприятие стоил 2500 гривен. Гостей развлекали певицы Тина Кароль и Jerry Heil, ведущей была Екатерина Осадчая. Предлагаем вашему вниманию подборку фото и видео новогоднего празднования в одном из самых дорогих ресторанов Киева "СНІ" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Корпоратив Слуги народа в Киеве 20 декабря коллаж

"Подводим итоги невероятного 2019 и планируем еще лучший 2020. Слуга Народу – вы лучшие!" – прокомментировала на своей странице в Facebook народный депутат от "СН" Елена Мошенец.

Facebook Елены Мошенец

Facebook Елены Мошенец

Она опубликовала фото с президентом Владимиром Зеленским, премьером Алексеем Гончаруком, министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофеем Миловановым и другими коллегами.

Facebook Елены Мошенец

Facebook Елены Мошенец

"Слуга" Анна Пуртова поделилась только одной фотографией – с нардепом Лесей Забуранной и председателем Офиса президента Андреем Богданом.

"Наш умный и красивый председатель Офиса президента – Андрей Богдан", – написала она.

Facebook Анны Пуртовой

Также разместила фото с новогоднего корпоратива нардеп Лиза Богуцкая.

"Сегодня была на нашей (родном) "слуганародовском" корпоративе. Очень живой, радостный, дружеский вечер. Мы, Кабмин и Офис Президента. А на сцене – концерт. Поздравление с прошлым и будущим были полны юмора", – прокомментировала Богуцкая.

Facebook Лизы Богуцкой

Facebook Лизы Богуцкой

Facebook Лизы Богуцкой

Facebook Лизы Богуцкой

Facebook Лизы Богуцкой

Facebook Лизы Богуцкой

Facebook Елены Мошенец

Facebook Елены Мошенец

Facebook Елены Мошенец

Facebook Елены Мошенец

Facebook Елены Мошенец

Facebook Елены Мошенец

Facebook Елены Мошенец

Facebook Елены Мошенец

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