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Зеленский кардинально сменил имидж: фотофакт

2.2т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский поразил кардинальной сменой имиджа.

Так, глава государства появился на брифинге в среду, 7 августа, в Киеве с новой модной стрижкой. Отметим, что у Зеленского были выбриты виски, однако не очень коротко, делая плавный переход к волосам.

Зеленский кардинально сменил имидж: фотофакт

Владимир Зеленский

Фото из Instagram

OBOZREVATEL сделал подборку фото, чтобы наглядно показать "обновленного" президента.

Зеленский кардинально сменил имидж: фотофакт

Владимир Зеленский

Скриншот с видео

Зеленский кардинально сменил имидж: фотофакт

Владимир Зеленский

Скриншот с видео

Зеленский кардинально сменил имидж: фотофакт

Владимир Зеленский

Скриншот с видео

Новости
"Красотка, прекрасный стиль!" Жена Зеленского восхитила сеть новым образом
Зеленский кардинально сменил имидж: фотофакт

Владимир Зеленский

Скриншот с видео

Зеленский кардинально сменил имидж: фотофакт

Владимир Зеленский

Скриншот с видео

Зеленский кардинально сменил имидж: фотофакт

Владимир Зеленский

Скриншот с видео

Зеленский кардинально сменил имидж: фотофакт

Владимир Зеленский

Скриншот с видео

Зеленский кардинально сменил имидж: фотофакт

Владимир Зеленский

Скриншот с видео

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как одевается президент Украины Владимир Зеленский и его команда.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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