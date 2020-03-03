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3 марта • обновлено в 08:42
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Заворотнюк покинула Россию – СМИ

6.1т
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Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком, покинула пределы России и уехала в Италию.

Такое заявление сделали ряд росСМИ, в частности, об этом пишет издание ВокругТВ.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

КП

Сообщается, что близкие знаменитости, испробовав возможности российской медицины, решили отправить актрису на лечение в Италию.

Подтверждением этого, как утверждают СМИ, является и тот факт, что не так давно дочь Заворотнюк Анна была замечена на отдыхе в Риме. Издание предполагает, что, возможно, девушка уехала в Италию не отдыхать, а ухаживать за мамой в больнице.

Анастасия Заворотнюк с дочкой Анной

Анастасия Заворотнюк с дочкой Анной

tvc.ru

Кроме того, сообщается, что оплатить лечение Заворотнюк в Италии могла фигуристка Наоми Лэнг.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

naviny.by

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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