Заворотнюк покинула Россию – СМИ

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком, покинула пределы России и уехала в Италию.
Такое заявление сделали ряд росСМИ, в частности, об этом пишет издание ВокругТВ.
Анастасия Заворотнюк
КП
Сообщается, что близкие знаменитости, испробовав возможности российской медицины, решили отправить актрису на лечение в Италию.
Подтверждением этого, как утверждают СМИ, является и тот факт, что не так давно дочь Заворотнюк Анна была замечена на отдыхе в Риме. Издание предполагает, что, возможно, девушка уехала в Италию не отдыхать, а ухаживать за мамой в больнице.
Анастасия Заворотнюк с дочкой Анной
tvc.ru
Кроме того, сообщается, что оплатить лечение Заворотнюк в Италии могла фигуристка Наоми Лэнг.
Анастасия Заворотнюк
naviny.by
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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