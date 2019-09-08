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8 сентября • обновлено в 10:54
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"Я люблю россиян!" Взбунтовавшаяся против Путина грузинская певица сделала неожиданное признание

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Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе, которая выступила против президента России Владимира Путина и отказалась выступать с концертами в России, рассказала о своей любви к россиянам.

Об этом экс-судья украинского вокального шоу "Х-фактор" заявила в передаче "Светская жизнь" на телеканале "1+1".

После последнего обострения грузино-российского конфликта Катамадзе сообщила, что не будет давать концертов в России, однако во время последнего интервью сообщила, не передумала ли она, что приняла такое решение.

"Это слишком деликатная, сверхважная тема не только в моей музыкальной жизни, но и между странами, между людьми, между близкими людьми. И после моего решения я хочу сказать, что я люблю своих слушателей, которые живут в России", - заявила артистка.

Стоит отметить, что Нино Катамадзе неоднократно поддерживала Украину. Певица даже в профиле на Facebook добавила фотографию с сине-желтой ленточкой флага Украины, на фоне которого было написано на английском "Я поддерживаю Украину!".

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что Нино Катамадзе отказалась от гастролей в России после массовых протестов в Грузии.

Впоследствии Катамадзе призналась, что с удовольствием жила бы в Украине.

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Читайте все новости по теме ""Зрада" или "перемога"" на OBOZREVATEL.

Тема
"Зрада" или "перемога"
Персона
Нино Катамадзе
Место
Грузия
Тег
музыка
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Перов Василий
Перов Василий
Новость года.. Только мне насрать на неё.. Если любить россиян за бабки.. То пошла она нах грузинская чмошница..Пусть собирает апельсины в горах для любимых рогулей))
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Перов Василий,Уася и в Африка Уася.
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