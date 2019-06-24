Выглядит моложе Лободы: сеть всполошило новое фото Пугачевой

Украинская певица Светлана Лобода показала снимок с российской примадонной Аллой Пугачевой, который привел в замешательство пользователей сети.

Поклонники заметили, что примадонна заметно помолодела до уровня Лободы (несмотря на возраст: Пугачевой – 70 лет, Лободе – 36). Их фото опубликовано на странице Светланы в Instagram.

"Алла Борисовна, Максим — ваш дом настоящий остров любви и счастья. Спасибо за душевность и потрясающий вечер. Нам с Евочкой вчера было очень хорошо", – написала Светлана Лобода.

Также на фото позировали Максим Галкин, Нателла Крапивина, Александр Ревва, Игорь Гуляев и другие.

Лобода, Пугачева, Ревва, Галкин и другие Instagram @lobodaofficia

Поклонники в комментариях обратили внимание, что на фото Пугачева выглядит минимум ровесницей Лободы, а некоторые утверждают, что 70-летняя Пугачева выглядит моложе 36-летней Лободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали новое фото российской примадонны Аллы Пугачевой, на котором она изображена в прозрачной блузе и с экстравагантной прической. Снимок вызвал ажиотаж среди фанов певицы

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.