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29 января • обновлено в 17:26
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"Вульгарная баба": пропавшая Андрейченко появилась на росТВ у топ-пропагандиста

1.5т
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Советская и российская актриса Наталья Андрейченко, которая недавно якобы пропала в Мексике, появилась на росТВ.

Актриса засветилась в шоу "Судьба человека", ведущим которого является скандальный Борис Корчевников. Видео опубликовано на Youtube-канале программы.

"Вульгарная баба": пропавшая Андрейченко появилась на росТВ у топ-пропагандиста

Скриншот из видео

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Пользователям сети не понравился внешний вид актрисы. Некоторые обратили внимание на то, что она испортила лицо пластическими операциями.

"Вульгарная баба": пропавшая Андрейченко появилась на росТВ у топ-пропагандиста

Скриншот из видео

"Мне не очень понравилось и я даже не досмотрела до конца. Вульгарная баба, больше ничего не могу сказать", "Что с ней? Ладно, уколы красоты, но когда пластика ужасная, то это страшно", "Хорошая актриса была, но мне кажется, что она не живет, а до сих пор играет свою роль", "В молодости была такая красивая, сейчас странная", - пишут в комментариях к видео.

"Вульгарная баба": пропавшая Андрейченко появилась на росТВ у топ-пропагандиста
"Вульгарная баба": пропавшая Андрейченко появилась на росТВ у топ-пропагандиста
"Вульгарная баба": пропавшая Андрейченко появилась на росТВ у топ-пропагандиста
"Вульгарная баба": пропавшая Андрейченко появилась на росТВ у топ-пропагандиста

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 27 января PR-директор Натальи Андрейченко Ян Трунцев заявил об исчезновении актрисы в Мексике. По словам мужчины, артистка более суток не выходила на связь.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Наталья Андрейченко
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