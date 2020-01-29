Волочкова отказалась беременеть

Российская светская львица Анастасия Волочкова готова к созданию семьи, однако в будущем не планирует рождение ребенка.
В своем Instagram-аккаунте балерина поделилась обложкой одного из ее свежих интервью, в котором об этом и идет речь.
"Готовлюсь к свадьбе, но детей больше не хочу", - сказала Волочкова.
Анастасия Волочкова готовится выйти замуж 20 октября 2020 года. О своем будущем супруге она ничего не сообщает.
У артистки есть 14-летняя дочь Ариадна Волочкова. Ее отец – бизнесмен Игорь Вдовин.
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