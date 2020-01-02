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2 января • обновлено в 12:08
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Внучка Софии Ротару и Брэдли Купер устроили спарринг

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Внучка Софии Ротару модель София Евдокименко и актер Брэдли Купер устроили спарринг.

Так ответила София Евдокименко на вопрос в Инстаграм по поводу ее интересной истории из Нью-Йорка.

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"Последняя тренировка 2019 запомнилась бокс спаррингом с Брэдли Купером. Спасибо моему тренеру Робу", - написала модель.

Внучка Софии Ротару и Брэдли Купер устроили спарринг

Как известно, ранее Брэдли Купер расстался с моделью Ириной Шейк.

Смотрите также на OBOZREVATELфото, как голым по улице бегал нынешний любовник Софии Евдокименко.

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Персоны
София Евдокименко София Ротару
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