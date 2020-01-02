Внучка Софии Ротару и Брэдли Купер устроили спарринг

Внучка Софии Ротару модель София Евдокименко и актер Брэдли Купер устроили спарринг.
Так ответила София Евдокименко на вопрос в Инстаграм по поводу ее интересной истории из Нью-Йорка.
"Последняя тренировка 2019 запомнилась бокс спаррингом с Брэдли Купером. Спасибо моему тренеру Робу", - написала модель.
Как известно, ранее Брэдли Купер расстался с моделью Ириной Шейк.
Смотрите также на OBOZREVATELфото, как голым по улице бегал нынешний любовник Софии Евдокименко.
Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!