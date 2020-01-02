Внучка Софии Ротару и Брэдли Купер устроили спарринг

Внучка Софии Ротару модель София Евдокименко и актер Брэдли Купер устроили спарринг.

Так ответила София Евдокименко на вопрос в Инстаграм по поводу ее интересной истории из Нью-Йорка.

Новости Ротару после обвинений в немощности легла под елку

"Последняя тренировка 2019 запомнилась бокс спаррингом с Брэдли Купером. Спасибо моему тренеру Робу", - написала модель.

Как известно, ранее Брэдли Купер расстался с моделью Ириной Шейк.

Смотрите также на OBOZREVATELфото, как голым по улице бегал нынешний любовник Софии Евдокименко.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!