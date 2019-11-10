"ВИА Гра" впервые за 15 лет выступила в золотом составе: видео

Яке неймовірне танго у виконанні @bulitka та @dikusar_dmitriy На вокалі - перший склад гурту ВІА Гра Надія Мейхер та Альона Вінницька❤️ Сподобалось? Якщо ти хочеш побачити пару у наступному ефірі – надсилай 06 на короткий номер 7914, телефонуй 0900 900 006, або голосуй у мобільному додатку 1+1 video 1 голос дорівнює 8 смс-голосам. #танціззірками

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 10 Ноя 2019 в 12:18 PST