"ВИА Гра" впервые за 15 лет выступила в золотом составе: видео

Легендарная украинская музыкальная группа ВИА Гра появилась на шоу "Танці з зірками" в первом составе.
Ради Виктории Булитко и Дмитрия Дигусара на паркете появились Надежда Мейхер и Алена Винницкая.
Яке неймовірне танго у виконанні @bulitka та @dikusar_dmitriy На вокалі - перший склад гурту ВІА Гра Надія Мейхер та Альона Вінницька❤️ Сподобалось? Якщо ти хочеш побачити пару у наступному ефірі – надсилай 06 на короткий номер 7914, телефонуй 0900 900 006, або голосуй у мобільному додатку 1+1 video 1 голос дорівнює 8 смс-голосам. #танціззірками
Скриншот из видео
Скриншот из видео
"ВИА Гра умнички", "Надежда и Алена - супер! Красотки", "Сложно говорить о танце, поскольку интересно біло увидеть Алену и Надежду и весь танец наблюдала за ними.Вот действительно звезды", "ВИА Гра - ностальгия. Я плачу", "ВИА Гра просто роскошные и потрясающие! Стильные, тактичные, зрелые! Браво", - комментируют выступление в сети.
Как ранее писал OBOZREVATEL, участнице "Танців з зірками" стало плохо в прямом эфире. Сразу после выступления у девушки сильно подскочило давление.
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