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10 ноября • обновлено в 23:15
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"ВИА Гра" впервые за 15 лет выступила в золотом составе: видео

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Легендарная украинская музыкальная группа ВИА Гра появилась на шоу "Танці з зірками" в первом составе.

Ради Виктории Булитко и Дмитрия Дигусара на паркете появились Надежда Мейхер и Алена Винницкая.

"ВИА Гра" впервые за 15 лет выступила в золотом составе: видео
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"ВИА Гра" впервые за 15 лет выступила в золотом составе: видео

Скриншот из видео

"ВИА Гра" впервые за 15 лет выступила в золотом составе: видео

Скриншот из видео

"ВИА Гра умнички", "Надежда и Алена - супер! Красотки", "Сложно говорить о танце, поскольку интересно біло увидеть Алену и Надежду и весь танец наблюдала за ними.Вот действительно звезды", "ВИА Гра - ностальгия. Я плачу", "ВИА Гра просто роскошные и потрясающие! Стильные, тактичные, зрелые! Браво", - комментируют выступление в сети.

"ВИА Гра" впервые за 15 лет выступила в золотом составе: видео
"ВИА Гра" впервые за 15 лет выступила в золотом составе: видео
"ВИА Гра" впервые за 15 лет выступила в золотом составе: видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, участнице "Танців з зірками" стало плохо в прямом эфире. Сразу после выступления у девушки сильно подскочило давление.

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Персоны
Надежда Мейхер Алена Винницкая
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