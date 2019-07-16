"Въехал грузовик!" В Москве случилась авария с популярной ведущей

Российская телеведущая Екатерина Стриженова во вторник, 16 июля, стала жертвой ДТП. Так, в ее машину въехал грузовик.

Об инциденте Стриженкова сообщила на своей странице в Instagram. "Еду я сегодня на эфир (вернее, я сплю на заднем сидении, меня везет водитель, на часах 3:50 утра). И вдруг прямо над головой сильный скрежет — в нас въехал грузовик", — поделилась ведущая.

Екатерина Стриженова Фото из Instagram

Отметим, что Стриженова отделалась легким испугом.

"Все живы, просто испуг. Это я к тому, что никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Будем ценить каждый день. Доброе утро, дорогие мои!", — подытожила она.

Екатерина Стриженова Фото из Instagram

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее Екатерина Стриженова предупредила поклонников о махинациях в сети. По словам телеведущей, мошенники представляются ее агентами и предлагают трудоустройство.

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