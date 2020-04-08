Ведущая "Х-Фактора" показала тело в прозрачном белье: горячие фото

Украинская актриса и ведущая шоу "X-Фактор" Даша Трегубова поделилась с поклонниками пикантными фото.

Так, на них звезда позировала в прозрачном боди в бельевом стиле, продемонстрировав соблазнительное тело. Соответствующие снимки Трегубова опубликовала на своей странице в Instagram.

Даша Трегубова Фото: instagram/dasha.tregubova

"Кино в полнолуние. Безумный Пьеро Годара или Сияние Кубрика?" – спросила актриса у подписчиков.

Даша Трегубова в откровенном боди Фото: instagram/dasha.tregubova

Даша Трегубова сексуально позирует на камеру Фото: instagram/dasha.tregubova

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых фото Трегубовой и засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Даши Трегубовой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Даша Трегубова оголила грудь Фото: instagram/dasha.tregubova

Даша Трегубова голая в ванной Фото: instagram/dasha.tregubova

Соблазнительная Даша Трегубова Фото: instagram/dasha.tregubova

Даша Трегубова в пикантной фотосессии Фото: instagram/dasha.tregubova

Даша Трегубова сексуально позирует на камеру Фото: instagram/dasha.tregubova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Трегубова снялась в смелой фотосессии в БДСМ-стиле.

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