Ведущая "Х-Фактора" показала тело в прозрачном белье: горячие фото

Украинская актриса и ведущая шоу "X-Фактор" Даша Трегубова поделилась с поклонниками пикантными фото.
Так, на них звезда позировала в прозрачном боди в бельевом стиле, продемонстрировав соблазнительное тело. Соответствующие снимки Трегубова опубликовала на своей странице в Instagram.
Даша Трегубова
Фото: instagram/dasha.tregubova
"Кино в полнолуние. Безумный Пьеро Годара или Сияние Кубрика?" – спросила актриса у подписчиков.
Даша Трегубова в откровенном боди
Фото: instagram/dasha.tregubova
Даша Трегубова сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/dasha.tregubova
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых фото Трегубовой и засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Даши Трегубовой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Даша Трегубова оголила грудь
Фото: instagram/dasha.tregubova
Даша Трегубова голая в ванной
Фото: instagram/dasha.tregubova
Соблазнительная Даша Трегубова
Фото: instagram/dasha.tregubova
Даша Трегубова в пикантной фотосессии
Фото: instagram/dasha.tregubova
Даша Трегубова сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/dasha.tregubova
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Трегубова снялась в смелой фотосессии в БДСМ-стиле.
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