В сети показали фото повзрослевшей звезды "Сватов": как сейчас выглядит актриса
В сети обнародовали фото звезды скандального сериала "Сваты" Анны Полищук, которая снималась в ленте в 2011-2013 годах.
Так, молодая актриса сыграла в "Сватах" младшую внучку главных героев Вику Ковалеву. В настоящее время девушке – 17 лет. OBOZREVATEL решил показать, как выглядит повзрослевшая артистка сейчас.
Впервые она появилась в картине "Сваты" в ее пятой части. Отметим, что кроме сериала "Сваты" Аня Полищук также снялась в картине "Ласточкино гнездо". Там ей досталась эпизодическая роль. Кроме этого, она сыграла главную роль в фильме "1+1".
Про Аню Полищук известно в настоящее время немногое. Девушка успешно учится в школе. Если у нее съемки, то преподаватели идут навстречу и переносят сроки сдачи контрольных работ.
Аня посещает уроки вокала, играет в театральной студии, занимается хореографией.
Как Аня Полищук из сериала "Сваты" выглядит сейчас
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исполнительница одной из главных ролей в сериале "Сваты" Людмила Артемьева отказалась сниматься в новом, седьмом сезоне комедийного сериала.