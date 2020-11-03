В сеть слили новое фото онкобольной Заворотнюк: среди фанов – споры

В сети показали новый снимок российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже более года борется с онкологическим заболеванием – саркомой. Ранее это фото не появлялось в сети.

На снимке, который опубликовали на одной из фан-страниц Заворотнюк в Instagram, 49-летняя артистка изображена без макияжа, с повседневной укладкой и немного округлившимся лицом.

Фанаты Заворотнюк бурно отреагировали на кадр с актрисой, ведь после появления информации о ее болезни в сентябре 2019 года она так ни разу и не появилась на публике.

Многие из поклонников принялись желать ей здоровья и скорейшего выздоровления. Другие же уточнили в комментариях, что фото было сделано после того, как Анастасия прошла несколько курсов химиотерапии.

Нашлись и те, кто не поверил, что фотография была сделана недавно, по их мнению, Заворотнюк фотографировалась еще до того, как стало известно о ее борьбе с раком.

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