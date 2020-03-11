"Щеки глаза закрывают": Успенская изменилась до неузнаваемости

Российская певица украинского происхождения Любовь Успенская вызвала бурные обсуждения в сети из-за внешнего вида на новой фотографии.

Так, соответствующий снимок появился на личной странице артистки в Instagram.

Любовь Успенская goodhouse.ru

На фото 66-летняя Успенская позирует у себя дома на кухне. При этом, на певице надет черный спортивный костюм и повязка на голове.

"После концерта в Нижнем Новгороде я все еще полна сил и энергии. Собираюсь приготовить ужин для моих близких друзей. И планирую сделать это с огромным удовольствием", – подписала снимок Успенская.

Впрочем, внимание большинства подписчиков привлекло лицо артистки. По мнению пользователей, певица изменилась до неузнаваемости и ее с трудом можно узнать на фото.

"Близко лучше не смотреть на лицо. Как из фильма ужасов", "На кого она стала похожа", "Я даже ее не узнала", "Совсем на себя не похожа", – писали в сети.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ксения Собчак довела до истерики певицу Любовь Успенскую во время съемок своего нового шоу "Док-ток".

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