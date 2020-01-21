"Ургант хоть вменяемый": Охлобыстин атаковал звезд из РФ, "унижающих" россиян

Скандально известный российский актер Иван Охлобыстин высказался по поводу заявлений российских звезд в адрес России и ее жителей.

Так, как передает Царьград, Охлобыстин прокомментировал высказывание актрисы Юлии Ауг, экс-участницы "Дом-2" Алены Водонаевой и телеведущего Ивана Урганта.

Иван Охлобыстин РИА Новости

В частности, как отмечает издание, Ауг заявила, что 90-е годы по сравнению с тем, что творится в стране сейчас, выглядят "милыми", а не такими кровавыми, как казалось недавно. В свою очередь Водонаева оскорбила россиян заявлением о "быдле", которое недостойно рожать. А Ургант разозлил активистов шутками о Рождестве и Иисусе Христе в эфире "Вечернего Урганта".

"Ургант – человек мало в этом проинформированный, он не обратил внимания. Ну, будет знать допуск. Он-то хоть вменяемый. А вот насчет других… Мы сами виноваты, что их называют "известными людьми". Ну кто они? Кто все эти люди? Какие заслуги дают им право как-то высказываться, как-то оценивать? Все оценивать – это не привилегия хорошего человека, нормального христианина, мусульманина или иудея. Все равно, во всех религиях это одинаково. Оценка – это плохо. Но откуда право у этих людей? Оттого, что они медийные? Оттого, что у них, значит, широкая аудитория вещания? Кто предоставил эту аудиторию?", – заявил Охлобыстин.

Иван Охлобыстин РИА Новости

Примечательно, что спустя время актер дополнил свой комментарий. Правда, сделал это уже на своей странице Вконтакте.

"Мы сами эту тенденцию создали, возведя в ранг знаменитостей, шлюх и сумасшедших. Нас не интересует мир истинной культуры, нам не интересны нормальные люди, нам глаз тешат склоки, извращения и чужие беды. Мы поклоняемся случайным людям без заслуг, талантов, принципов и хоть каким-то намеком на интеллект. Наши дети копируют дешевых однодневок, восхищаясь, как удачно сложилась у них жизнь, при полном отсутствии данных и затраченного труда. Альфонсы и извращенцы полемизируют с телевизионных экранов о политике и культуре, наравне с почтенными экспертами, этим обнуляя их авторитет. Экскортницы учат многодетных матерей жизни. Пиком этого можно считать историю девятнадцатилетней идиотки, продавшей свою девственность через интернет. Добро пожаловать в ад!", – пишет Охлобыстин.

Иван Охлобыстин Телепрограмма

"Их не надо критиковать в эфирах федеральных каналов и в материалах глянцевых изданий. Про них вообще не нужно упоминать. А надо эти каналы и журналы штрафовать за появление на их информационных площадях асоциально настроенных субъектов, разлагающих общественную мораль. Возможность влиять на многочисленную аудиторию имеют право только люди своим трудом, умом и талантом", – считает актер.

Иван Охлобыстин Film.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Иван Охлобыстин ответил на слова телеведущей и модели Алены Водонаевой, призвавшей россиянок не рожать рабов.

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