Умерла мама Ирины Билык

В пятницу, 22 мая, стало известно о смерти мамы украинской певицы Ирины Билык Анны Яковлевной.

Об этом сообщил продюсер Сергей Перман на своей странице в Facebook. "Ирина Билык, Глеб Оверчук, мои соболезнования. Прекрасная женщина, замечательный человек. Душа! Анна Яковлевна..." – написал он.

Ирина Билык с мамой Фото: facebook/sergei.perman

Подписчики в комментариях к публикации выразили соболезнования певице.

Отметим, что мама Ирины Билык ранее была инженером на авиазаводе, до недавнего времени работала шеф-поваром на телеканале "Интер".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что умер американский актер театра, кино и телевидения Рон Либман, известный по сериалам "Друзья" и "Клан Сопрано".

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