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22 мая • обновлено в 16:29
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Умерла мама Ирины Билык

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В пятницу, 22 мая, стало известно о смерти мамы украинской певицы Ирины Билык Анны Яковлевной.

Об этом сообщил продюсер Сергей Перман на своей странице в Facebook. "Ирина Билык, Глеб Оверчук, мои соболезнования. Прекрасная женщина, замечательный человек. Душа! Анна Яковлевна..." – написал он.

Ирина Билык с мамой

Ирина Билык с мамой

Фото: facebook/sergei.perman

Подписчики в комментариях к публикации выразили соболезнования певице.

Умерла мама Ирины Билык
Умерла мама Ирины Билык
Умерла мама Ирины Билык
Умерла мама Ирины Билык

Отметим, что мама Ирины Билык ранее была инженером на авиазаводе, до недавнего времени работала шеф-поваром на телеканале "Интер".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что умер американский актер театра, кино и телевидения Рон Либман, известный по сериалам "Друзья" и "Клан Сопрано".

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Ирина Билык
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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