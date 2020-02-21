21 февраля стало известно о смерти российского актера Николая Тонского.

Как передает КП, артисту было 52 года.

Николай Тонский кадр из фильма "Триста лет спустя"

Сообщается, что Тонского нашли мертвым в его собственной квартире в Москве. Однако, что именно стало причиной смерти, не называют.

Впрочем, как пишет издание, несколько лет назад Николай попал в серьезную автомобильную аварию, после которой так и не смог восстановиться.

Николай Тонский rambler.ru

Примечательно, что за плечами актера было не так много ролей. В 1991 году он сыграл в фильме "Шоу-бой", а в 1994-м исполнил главную роль в ленте "Триста лет спустя". В 1999 году Тонский сыграл длинного партизана в комедии "Особенности русской бани".

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