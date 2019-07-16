"Украл сердце": стало известно, кто девушка руководителя ОП Богдана

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан засветил девушку, сооснователя интернет-магазина бижутерии Jewellery BAZAR и совладелецу бренда купальников и белья La Marе Анастасию Сличную.

Она рассказала в комментарии "Страна.ua" об отношениях, а также поделилась подробностями совместной поездки на джазовый фестиваль во Львове.

Девушка Богдана Анастасия Сличная

"С Андреем мы знакомы давно, нас связывала общая компания. Мы часто пересекались на совместных мероприятиях, вечеринках и ужинах. Андрей очень умный, порядочный, целеустремленный мужчина, я разделяю его жизненные принципы и ценности, кстати, он обладает уникальным чувством юмора. Более близко общаться мы начали в конце прошлого года. Андрей пришел ко мне на день рождения, и украл мое сердце", – призналась Анастасия.

Анастасия Сличная facebook /anastasiya.slichnaya

По словам Сличной, именно она стала инициатором путешествия во Львов. Девушка Богдана отметила, что обожает фестиваль джаза, и уже который год подряд не пропускает это культурное мероприятие.

Девушка Богдана Анастасия Сличная facebook /anastasiya.slichnaya

"Именно я уговорила Андрея поехать вместе. Очень хотелось, чтоб он прочувствовал все происходящее на Leopolis Jazz Fest – к счастью, ему удалось найти окно в своем плотном графике, и он смог вырваться лишь на один вечер и очень этому рад. К сожалению, у нас было мало времени, но мы его провели очень душевно. Андрей же сам из Львова, потому каждая улица, каждый перекресток и каждый закоулок у него связан с какими-то смешными историями из детства, юности. Мы проведали его маму и папу", – добавила Анастасия.

Сличная facebook /anastasiya.slichnaya

Она решила не афишировать, сделал ли Богдан ей предложение. "На данном этапе мы не разглашаем, но обещаю, что вы первые обо всем узнаете", – ответила Сличная.

Анастасия также отметила, что как "умная и уверенная в себе женщина", не ревнует своего мужчину к президенту Украины Владимиру Зеленскому, с которым он проводит все свое время.

О девушке Богдана известно, что ранее она была кинопродюсером компании Wise Vision (занималась съемками). Сейчас она сооснователь интернет-платформы по дизайнерской бижутерии Jewellery BAZAR, а также совладелица (вместе с Ириной Пожарской) бренда купальников и нижнего белья La Marе. Шоурум находится на Крещатике, а купальник в среднем стоит 3000 гривен.

Богдан и Сличная

Аастасия Сличная и Андрей Богдан

Сличная и Богдан

Как сообщал OBOZREVATEL, Богдан был назначен главой Офиса президента (Администрация президента до реорганизации. – Ред.) в конце июня.

День Конституции Украины он провел на концерте российского шоумена Александра Реввы, известного под псевдонимом Артур Пирожков. Он назвал поп-звезду патриотом и гражданином Украины.

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