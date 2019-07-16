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"Украл сердце": стало известно, кто девушка руководителя ОП Богдана

2.5т Читать материал на украинском

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан засветил девушку, сооснователя интернет-магазина бижутерии Jewellery BAZAR и совладелецу бренда купальников и белья La Marе Анастасию Сличную.

Она рассказала в комментарии "Страна.ua" об отношениях, а также поделилась подробностями совместной поездки на джазовый фестиваль во Львове.

Девушка Богдана Анастасия Сличная

Девушка Богдана Анастасия Сличная

"С Андреем мы знакомы давно, нас связывала общая компания. Мы часто пересекались на совместных мероприятиях, вечеринках и ужинах. Андрей очень умный, порядочный, целеустремленный мужчина, я разделяю его жизненные принципы и ценности, кстати, он обладает уникальным чувством юмора. Более близко общаться мы начали в конце прошлого года. Андрей пришел ко мне на день рождения, и украл мое сердце", – призналась Анастасия.

Анастасия Сличная

Анастасия Сличная

facebook /anastasiya.slichnaya

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По словам Сличной, именно она стала инициатором путешествия во Львов. Девушка Богдана отметила, что обожает фестиваль джаза, и уже который год подряд не пропускает это культурное мероприятие.

Девушка Богдана Анастасия Сличная

Девушка Богдана Анастасия Сличная

facebook /anastasiya.slichnaya

"Именно я уговорила Андрея поехать вместе. Очень хотелось, чтоб он прочувствовал все происходящее на Leopolis Jazz Fest – к счастью, ему удалось найти окно в своем плотном графике, и он смог вырваться лишь на один вечер и очень этому рад. К сожалению, у нас было мало времени, но мы его провели очень душевно. Андрей же сам из Львова, потому каждая улица, каждый перекресток и каждый закоулок у него связан с какими-то смешными историями из детства, юности. Мы проведали его маму и папу", – добавила Анастасия.

Сличная

Сличная

facebook /anastasiya.slichnaya

Она решила не афишировать, сделал ли Богдан ей предложение. "На данном этапе мы не разглашаем, но обещаю, что вы первые обо всем узнаете", – ответила Сличная.

Анастасия также отметила, что как "умная и уверенная в себе женщина", не ревнует своего мужчину к президенту Украины Владимиру Зеленскому, с которым он проводит все свое время.

О девушке Богдана известно, что ранее она была кинопродюсером компании Wise Vision (занималась съемками). Сейчас она сооснователь интернет-платформы по дизайнерской бижутерии Jewellery BAZAR, а также совладелица (вместе с Ириной Пожарской) бренда купальников и нижнего белья La Marе. Шоурум находится на Крещатике, а купальник в среднем стоит 3000 гривен.

Богдан и Сличная

Богдан и Сличная

Аастасия Сличная и Андрей Богдан

Аастасия Сличная и Андрей Богдан

Сличная и Богдан

Сличная и Богдан

Как сообщал OBOZREVATEL, Богдан был назначен главой Офиса президента (Администрация президента до реорганизации. – Ред.) в конце июня.

День Конституции Украины он провел на концерте российского шоумена Александра Реввы, известного под псевдонимом Артур Пирожков. Он назвал поп-звезду патриотом и гражданином Украины.

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Персона
Андрей Богдан
Место
Украина
Тег
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Макарский Александр
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