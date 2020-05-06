У звезды "Не родись красивой" обнаружен коронавирус

У звезды сериалов "Не родись красивой" и "Бедная Настя", актера Петра Красилова обнаружен коронавирус.

Мужчина обратился к врачам 5 мая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Кадр из фильма "Не родись красивой"

Приехавшие медики решили его забрать. Актера доставили в КТ-центр, провели ему компьютерную томографию легких и другие исследования. И обнаружили COVID-19. Сейчас Красилов находится на домашнем лечении.

Петр Красилов ruskino.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у российской певицы Надежды Бабкиной, которую госпитализировали и якобы ввели в медикаментозную кому, не обнаружили коронавирус. Сообщается, что сейчас певица находится на лечении в стационаре с пневмонией, состояние стабильное с положительной динамикой.

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