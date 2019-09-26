"У кого-то есть телефон Богомолова?" Галкин и Виторган затроллили Собчак

Российский шоумен и юморист Максим Галкин воспользовался новым приложением Gradient, которое делает похожим на знаменитостей, и стал телеведущей Ксенией Собчак.

Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Instagram. "У кого-нибудь есть телефон Богомолова?" — в шутку написал Галкин.

Максим Галкин Фото из Instagram

Максим Галкин превратился в Ксению Собчак Фото из Instagram

Отметим, что этот пост вызвал бурную реакцию сети, и привлек внимание бывшего мужа Собчак Максима Виторгана, который поддержал стеб Галкина.

"Сначала ко мне!" — написал актер, чем вызвал еще больший смех у подписчиков Галкина.

Максим Виторган Фото из Instagram

Ранее OBOZREVATEL испробовал приложение Gradient и показал, кто из звезд Запада больше всего похож на украинских и российских коллег.

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