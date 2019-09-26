Главная Новости
27 сентября • обновлено в 19:47
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"У кого-то есть телефон Богомолова?" Галкин и Виторган затроллили Собчак

10.4т Читать материал на украинском

Российский шоумен и юморист Максим Галкин воспользовался новым приложением Gradient, которое делает похожим на знаменитостей, и стал телеведущей Ксенией Собчак.

Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Instagram. "У кого-нибудь есть телефон Богомолова?" — в шутку написал Галкин.

"У кого-то есть телефон Богомолова?" Галкин и Виторган затроллили Собчак

Максим Галкин

Фото из Instagram

"У кого-то есть телефон Богомолова?" Галкин и Виторган затроллили Собчак

Максим Галкин превратился в Ксению Собчак

Фото из Instagram

Новости
Каким я буду старым? Звезд покорил новый тренд в сети

Отметим, что этот пост вызвал бурную реакцию сети, и привлек внимание бывшего мужа Собчак Максима Виторгана, который поддержал стеб Галкина.

"Сначала ко мне!" — написал актер, чем вызвал еще больший смех у подписчиков Галкина.

"У кого-то есть телефон Богомолова?" Галкин и Виторган затроллили Собчак

Максим Виторган

Фото из Instagram

"У кого-то есть телефон Богомолова?" Галкин и Виторган затроллили Собчак
"У кого-то есть телефон Богомолова?" Галкин и Виторган затроллили Собчак
"У кого-то есть телефон Богомолова?" Галкин и Виторган затроллили Собчак
"У кого-то есть телефон Богомолова?" Галкин и Виторган затроллили Собчак

Ранее OBOZREVATEL испробовал приложение Gradient и показал, кто из звезд Запада больше всего похож на украинских и российских коллег.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Персоны
Максим Галкин Максим Виторган Ксения Собчак
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
10
Смешно
0
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel