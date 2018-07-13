"Трусость - самый страшный грех": железные правила жизни Олега Сенцова

В пятницу, 13 июля, украинскому режиссеру и сценаристу Олегу Сенцову, который был незаконно осужден в России якобы за террористическую деятельность и приговорен к 20 годам колонии строго режима, исполняется 42 года.

В мае 2018-го Сенцов объявил бессрочную голодовку, потребовав от властей РФ отпустить всех заключенных украинцев в Крыму и России, таким образом он голодает уже более 60 дней. Ко дню рождения режиссера OBOZREVATEL собрал самые яркие цитаты, которые максимально передают его характер, мировоззрение и железные правила жизни.

Фото: racurs.ua

"Я был на Майдане, и это главный поступок в моей жизни"

В мае 2014 года Олег Сенцов и несколько его сограждан были незаконно задержаны российскими правоохранительными органами на территории аннексированного Крыма. За время пребывания в заключении режиссер не единожды открыто высказывался о так называемом присоединении полуострова к РФ, о своем гражданстве и заключении.

"Я гражданин Украины, который был незаконно захвачен сотрудниками ваших спецслужб... Я был на Майдане, и это главный поступок в моей жизни. Мы выступали против преступника-президента".

"Я был и остаюсь гражданином Украины. Я не признаю аннексии Крыма и военного захвата Крыма Российской Федерацией. Я не крепостной, меня нельзя передать вместе с землей".

"Я не боюсь этих угроз и этот срок - 20 лет - мне не страшен. Я знаю, что эпоха правления кровавого карлика в вашей стране закончится раньше".

"Большая измена начинается иногда с маленькой трусости"

Режиссер не скрывает, что в заключении ему угрожали пытками, насилием, избивали и применяли удушье. При этом трусость и готовность отречься от своих убеждений Сенцов считает самым страшным грехом на Земле.

"Трусость - самый страшный грех на Земле. Большая измена начинается иногда с маленькой такой трусости... Когда тебе надевают мешок на голову, немного бьют, и через полчаса ты уже готов отречься от всех своих убеждений, оговорить себя в чем угодно, оклеветать других людей, только чтобы перестали бить. Я не знаю, чего могут стоить твои убеждения, если ты не готов за них пострадать".

Фото: racurs.ua

"Люди, которые не верят пропаганде, еще скажут свое слово"

Вопреки предъявленным обвинениям, Олег Сенцов неоднократно высказывался о своем истинном отношении к россиянам, которым желает лишь свободы и смелости.

"Люди, которые не верят пропаганде, еще скажут свое слово. У нас тоже была преступная власть. Просто я не хочу, чтобы вами правили преступники. Я хочу пожелать россиянам научиться не бояться".

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"Ни о чем никогда не жалею и ни на что никогда не надеюсь"

О своем заключении и ряде испытаний, которые Сенцову преподносит судьба, режиссер говорит философски.

"Ни о чем никогда не жалею и ни на что никогда не надеюсь. Просто живу. Сейчас я живу в тюрьме - вот и вся моя жизненная позиция. Считаю себя гораздо более свободным, чем подавляющее большинство россиян, которые живут в чеховском футляре и оттуда через дырочку любят Путина".

"Я - бейсбольный мячик, чем сильнее меня бьют, тем выше я потом взлетаю".

Напомним, в четверг, 5 июля, в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги на краткосрочном свидании с незаконно осужденным украинским режиссером Олегом Сенцовым побывала его сестра Наталья Каплан.

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