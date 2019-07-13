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"Только не худей больше": MARUV взволновала сеть внешним видом

1.3т Читать материал на украинском

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) опубликовала соблазнительные фото, но их сразу же раскритиковали в сети из-за чрезмерной худощавости звезды.

Снимками звезда поделилась на личной странице в Instagram. На них она позировала в купальнике серого цвета, продемонстрировав свою стройную фигуру.

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Фото из Instagram

В сети сразу отметили, что певица изрядно похудела. Некоторые назвали Анну стройной, но для части поклонников это послужило тревожным звоночком. "Только не худей больше!", "У тебя что сисек нет , что ли?" - писали в сети под постами Анны.

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Певица заметно постройнела

Фото из Instagram

"Только не худей больше": MARUV взволновала сеть внешним видом
"Только не худей больше": MARUV взволновала сеть внешним видом
"Только не худей больше": MARUV взволновала сеть внешним видом
"Только не худей больше": MARUV взволновала сеть внешним видом
"Только не худей больше": MARUV взволновала сеть внешним видом
"Только не худей больше": MARUV взволновала сеть внешним видом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MARUV спровоцировала в сети слухи о своей беременности. Поклонники увидели на одном из фото заметно округлившийся животик звезды.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
MARUV
Место
Украина Одесса
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