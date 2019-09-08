"Танці з зірками": все подробности третьего выпуска шоу

8 сентября на телеканалі "1+1" прошел третий выпуск популярного шоу "Танці з зірками".

Судьями в этом сезоне шоу стали Влад Яма, Екатерина Кухар и Франсиско Гомес. OBOZREVATEL рассказывает все подробности, фото и видео — все это в одном материале.

21:00. Третий выпуск танцевального шоу начался с выступления финалиста проекта "Голос Країни" KHAYAT. Отметим, что 8 сентября все участники шоу будут танцевать исключительно под украинские песни.

Пары не знают, в какой последовательности будут выходить на паркет, поэтому ведущие Тина Кароль и Юрий Горбунов провели жеребьевку.

21:11. Первыми танцуют в этом выпуске Елена Шоптенко и Алексей Яровенко. Пара исполнила чувственную румбу под песню Тины Кароль и группы Бумбокс "Безодня". Танцоры отметили, что посвящают свое выступление вернувшимся из в РФ украинским пленным.

Пара получила не очень позитивные отзывы от судей, поскольку, по их мнению, в танце было слишком мало элементов румбы. В Шоптенко и Яковенко — 23 балла.

На балконе танцоров 8 сентября встречает Наталья Могилевская.

21:22. Следующими на паркет вышли Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина. Они танцуют хип-хоп под песню Jerry Heil "Охрана отмена". Судьи остались недовольны выступлением пары.

"После такого хип-хопа, в шоу может остаться на одного лысого меньше", — сказал Влад Яма.

В результате Кукуюк и Дружинина получили всего 15 баллов.

21:33. Под песню Гайтаны "Шаленій" на паркет вышли Даниель Салем и Юлия Сахневич. Пара исполнила фристайл. Судьи оставили позитивные отзывы о выступлении танцоров и поставили им 26 баллов.

21:59. На паркет вышли Надежда Матвеева и Валерий Шохин. Они исполнили Венский вальс. Судьи не слишком позитивно оценили танец, несмотря на то,что оставили паре несколько комплиментов.

"Думаю, сейчас многие женщины, которые на вас смотрели, решили заняться бальными танцами. Однако, Надя, мы конечно беспокоились, когда вы попали в зону риска, но если вы не научитесь контролировать свою гравитацию тела, то покинете нас", — сказала Екатерина Кухар.

Матвеева и Шохин получили 20 баллов.

22:09. Следующими на главную танцевальную площадку страны вышли Людмила Барбир и Дмитрий Жук. Пара исполнила пасадобль под песню "Плакала" группы KAZKA. Своим чувственным танцем они хотели обратить внимание общества на проблемы семейного насилия.

"Такой жестокости я от вас не ожидала, но спасибо за такой важный социальный аспект", — сказала Кухар.

Пара получила 26 баллов.

22:20. Один из главных претендентов на "Кубок Комарова" Дзидзьо и его партнерша Яна Цибульская посвятили фольк-модерн украинским традициям.

"Вы из тех конкурсантов, что тяжело двигаются. Но это вас не останавливает. Украина вас уже любит и отсюда вас никто уже не выгонит", — прокомментировал танец Франсиско Гомес.

Дзидзьо и Цибульская получили 18 баллов.

22:29. Ксения Мишина и Евгений Кот, которые в прошлом выпуске получили 30 баллов, на этот раз танцевали танго. Судьи позитивно отозвались о танце. Отметим, что остальные участники считают эту пару сильными конкурентами.

"Боялся моргнуть, чтобы ничего не пропустить. Я на самом деле уже "подсел" на вашу пару", — отметил Яма.

22:53. На паркет вышли Илона Гвоздева и Владимир Остапчук. В прошлом выпуске шоу ведущий покорил всех, выступив в образе Олега Винника, а вот в этом решил растрогать поклонников лирическим фокстротом под песню Сергея Бабкина.

"Мне нравится, когда артисты выходят из зоны комфорта. Но я бы дала вашим бальным движениям больше уверенности", — отметила Кухар.

Пара получила 24 балла.

23:06. На паркет вышли одни из фаворитов сезона Елена Кравец и Максим Леонов. Пара исполнила зажигательную сальсу и вызвала восторг у зрителей. Правда, судьи не оценили стараний танцоров и оставили не очень позитивные комментарии.

"В этом проекте вы должны пахать, как лошадь, и порхать, как бабочка", — сказала Кухар Елене Кравец.

Пара получила 19 баллов.

23:14. "Главная конкурентка всех девушек" Анна Ризатдионова, которая травмировала спину в прошлом выпуске шоу, и ее партнер Александр Прохоров исполнили венский вальс.

"Если вы хотите победить — вам каждую неделю нужно нас удивлять", — высказался Влад Яма.

Пара получила 28 баллов.

23:23. Серега и Аделина Дели удивили всех своими костюмами. Отметим: рэпер признался, что решил получить украинский паспорт.

"Вы должны идти дальше и я бы хотел увидеть через неделю от вас еще один танец", — сказал Влад Яма.

Серега и Дели получили 20 баллов.

23:49. Следующими на паркет вышли Виктория Булитко и Дмитрий Дигусар. Судьи оставили позитивные комментарии, но в результате пара получила только 18 баллов.

23:29. MARUV и Jay вышли на паркет последними. Эпатажная певица в очередной раз поразила судей и зал своим нарядом. Пара исполнила контемпорари.

Танцоры получили 24 балла.

0:08. Все пары выступили. В результате, после оценки судей, в конце турнирной таблицы оказались Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина.

А после подсчета зрительских голосов проект покинули Серега и Аделина Дели.

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