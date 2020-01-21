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21 января • обновлено в 03:55
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"Такая горячая!" Откровенные фото 52-летней Андерсон завели сеть

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Американская актриса и звезда Playboy Памела Андерсон снялась в откровенной фотосессии для австралийского "Maxim".

Фотографиями из пикантной съемки знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Instagram @pamelaanderson

Новости
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На нескольких снимках Памела позирует в сексуальном купальнике, который подчеркнул шикарные формы звезды.

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Instagram @pamelaanderson

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Instagram @pamelaanderson

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Instagram @pamelaanderson

На другом фото Андерсон сфотографирована в черном костюме с очень глубоким декольте, которое едва прикрывало пышную грудь актрисы.

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Instagram @pamelaanderson

Также в официальном аккаунте издания в Instagram была опубликована и обложка с Памелой. На ней звезда позирует в соломенной шляпе и соблазнительном купальнике, который акцентировал внимание на внушительном декольте.

Пользователи в сети засыпали комплиментами знаменитость:

"Такая горячая!" Откровенные фото 52-летней Андерсон завели сеть
"Такая горячая!" Откровенные фото 52-летней Андерсон завели сеть
"Такая горячая!" Откровенные фото 52-летней Андерсон завели сеть
"Такая горячая!" Откровенные фото 52-летней Андерсон завели сеть
"Такая горячая!" Откровенные фото 52-летней Андерсон завели сеть
"Такая горячая!" Откровенные фото 52-летней Андерсон завели сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 51-летняя Андерсон снялась в откровенной фотосессии со своим женихом, 33-летним французским футболистом марокканского происхождения, Адилем Рами.

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Автор
Анна Михно
Персона
Памела Андерсон
Место
США
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