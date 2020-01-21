"Такая горячая!" Откровенные фото 52-летней Андерсон завели сеть

Американская актриса и звезда Playboy Памела Андерсон снялась в откровенной фотосессии для австралийского "Maxim".
Фотографиями из пикантной съемки знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.
Памела Андерсон
Instagram @pamelaanderson
На нескольких снимках Памела позирует в сексуальном купальнике, который подчеркнул шикарные формы звезды.
Памела Андерсон
Instagram @pamelaanderson
Памела Андерсон
Instagram @pamelaanderson
Памела Андерсон
Instagram @pamelaanderson
На другом фото Андерсон сфотографирована в черном костюме с очень глубоким декольте, которое едва прикрывало пышную грудь актрисы.
Памела Андерсон
Instagram @pamelaanderson
Также в официальном аккаунте издания в Instagram была опубликована и обложка с Памелой. На ней звезда позирует в соломенной шляпе и соблазнительном купальнике, который акцентировал внимание на внушительном декольте.
Пользователи в сети засыпали комплиментами знаменитость:
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 51-летняя Андерсон снялась в откровенной фотосессии со своим женихом, 33-летним французским футболистом марокканского происхождения, Адилем Рами.
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