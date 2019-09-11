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11 сентября • обновлено в 22:19
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Свадьба Собчак и Богомолова: стало известно, кто из звезд приглашен

5.7т Читать материал на украинском

В пятницу, 13 сентября, в Москве состоится свадьба российской телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Как сообщает Kp.ru, сначала влюбленные распишутся в загсе, обвенчаются в храме, а затем отправятся отмечать важное событие в кафе "Баско", что в "Петровском пассаже". Отмечается, что на свадьбу Богомолов и Собчак пригласили 300 гостей, среди которых много звезд.

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Фото: ptoday.ru

По словам издания, среди гостей числятся режиссер Федор Бондарчук с супругой Паулиной Андреевой, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст с женой Софьей. Также на свадьбу позвали актрису Ренату Литвинову с певицей Земфирой.

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Федор Бондарчук с женой

Федор Бондарчук с женой

Фото: allwomens.ru

Рената Литвинова

Рената Литвинова

Фото: ponominalu.ru

Земфира

Земфира

Фото: rtvi.com

Получили приглашения бывшая жена лидера "Ленинграда" Сергея Шнурова Матильда и другие подруги Ксении — дизайнер Ульяна Сергеенко и светская львица Ульяна Цейтлина. Кроме того, актер Игорь Верник будет вести свадьбу в качестве тамады.

Сергей Шнуров и Матильда

Сергей Шнуров и Матильда

Фото: cosmo.ru

"Да, я иду на свадьбу Кости Богомолова, он мой хороший друг. Поздравлю, пожелаю ему счастья. Но детали торжества пока не имею права рассказывать. Секрет", — заявил Верник.

Игорь Верник

Игорь Верник

Фото: iz.ru

Отмечается, что Богомолов и Собчак потратят на свадьбу по самым скромным меркам около 16 миллионов рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В августе в сети появилась информация о свадьбе Собчак с Богомоловым. Как сообщил Telegram-канал Dark Cosmo со ссылкой на анонимных инсайдеров, мероприятие состоится 13 сентября 2019 года.

  • Известный российский блогер Лена Миро была убеждена, что Собчак и Богомолов женятся из-за беременности звезды.

  • Позже в сети еще больше укрепилось мнение, что скандальная телеведущая и режиссер ждут ребенка. В частности, Telegram-канал Dark Cosmo обнародовал информацию, ссылаясь на свои источники, что это, возможно, связано с таким быстрым предложением руки и сердца.

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Персоны
Ксения Собчак Константин Богомолов
Место
Россия Москва
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Валевич Борис
Валевич Борис
старая нечисть сбивается в кучу, чтобы потом злорадствовать, что кто-то выглядит еще хуже чем они
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