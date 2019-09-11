Свадьба Собчак и Богомолова: стало известно, кто из звезд приглашен

В пятницу, 13 сентября, в Москве состоится свадьба российской телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Как сообщает Kp.ru, сначала влюбленные распишутся в загсе, обвенчаются в храме, а затем отправятся отмечать важное событие в кафе "Баско", что в "Петровском пассаже". Отмечается, что на свадьбу Богомолов и Собчак пригласили 300 гостей, среди которых много звезд.

Константин Богомолов и Ксения Собчак Фото: ptoday.ru

По словам издания, среди гостей числятся режиссер Федор Бондарчук с супругой Паулиной Андреевой, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст с женой Софьей. Также на свадьбу позвали актрису Ренату Литвинову с певицей Земфирой.

Федор Бондарчук с женой Фото: allwomens.ru

Рената Литвинова Фото: ponominalu.ru

Земфира Фото: rtvi.com

Получили приглашения бывшая жена лидера "Ленинграда" Сергея Шнурова Матильда и другие подруги Ксении — дизайнер Ульяна Сергеенко и светская львица Ульяна Цейтлина. Кроме того, актер Игорь Верник будет вести свадьбу в качестве тамады.

Сергей Шнуров и Матильда Фото: cosmo.ru

"Да, я иду на свадьбу Кости Богомолова, он мой хороший друг. Поздравлю, пожелаю ему счастья. Но детали торжества пока не имею права рассказывать. Секрет", — заявил Верник.

Игорь Верник Фото: iz.ru

Отмечается, что Богомолов и Собчак потратят на свадьбу по самым скромным меркам около 16 миллионов рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе в сети появилась информация о свадьбе Собчак с Богомоловым. Как сообщил Telegram-канал Dark Cosmo со ссылкой на анонимных инсайдеров, мероприятие состоится 13 сентября 2019 года.

Известный российский блогер Лена Миро была убеждена, что Собчак и Богомолов женятся из-за беременности звезды.

Позже в сети еще больше укрепилось мнение, что скандальная телеведущая и режиссер ждут ребенка. В частности, Telegram-канал Dark Cosmo обнародовал информацию, ссылаясь на свои источники, что это, возможно, связано с таким быстрым предложением руки и сердца.

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