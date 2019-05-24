Свадьба Потапа и Насти: сколько стоит эксклюзивное платье Каменских

Украинская певица Настя Каменских, которая в четверг, 23 мая вышла замуж за шоумена Потапа, выбрала для свадебной церемонии эксклюзивный наряд од известного израильского дизайнера.
Артистка не рассказывает подробности о своем платье, однако OBOZREVATEL удалось выяснить – оно было приобретено в топовом киевском салоне Novias, где продаются исключительно эксклюзивные модели и в большинстве случаев они "подгоняются" под каждого клиента индивидуально.
Потап и Каменских
Instagram @kamenskux
Свадебное платье Каменских создано дизайнером Galia Lahav из Израиля. В Украине от данного бренда представлено только несколько вариантов свадебных нарядов. Платье Каменских было пошито на заказ и другого точно такого же в салоне нет.
Цена подобной модели стартует от 4-5 тысяч долларов (от 100 тысяч гривен). Платье, которое выбрала Каменских для свадьбы – многослойное, для его создания использовались дорогостоящие и ультратонкие кружева ручной работы, а также ручная вышивка, что существенно увеличило стоимость наряда. Также стоит отметить, что свадебное платье было создано таким образом, что его юбка могла видоизменяться в несколько вариаций, создавая при этом практически новый праздничный look.
Точная стоимость свадебного наряда не раскрывается, вероятно, что платье обошлось Каменских в 10-12 тысяч долларов (250-300 тысяч гривен).
Модели похожих платьев в салоне Novias
Сайт салона
Модели похожих платьев в салоне Novias
Сайт салона
Galia Lahav – израильский бренд, был основан в 1985 году. При пошиве изделий бренда используются традиционные техники в сочетании с современными приемами. Изделия бренда всегда богатые ручной вышивкой, украшенные деликатным кружевом и дополнены роскошными церемониальными шлейфами. Для пошива используются только элитные материалы.
Модели похожих платьев в салоне Novias
Сайт салона
Модели похожих платьев в салоне Novias
Сайт салона
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети давно ходили слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман. В октябре 2017 года они сообщили, что ставят совместную деятельность на паузу.
В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото с Майами, а в августе отправились вместе в отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминало обручальное.
А 17 января Потап и Настя вновь показали совместное фото за границей, породив новые слухи об отношениях. Также Каменских представляла снимки, на которых поклонники видели признаки беременности.
До последнего пара скрывала свои отношения от публики. Историю их любви читайте по этой ссылке.
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