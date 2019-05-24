Свадьба Потапа и Насти: сколько стоит эксклюзивное платье Каменских

Украинская певица Настя Каменских, которая в четверг, 23 мая вышла замуж за шоумена Потапа, выбрала для свадебной церемонии эксклюзивный наряд од известного израильского дизайнера.

Артистка не рассказывает подробности о своем платье, однако OBOZREVATEL удалось выяснить – оно было приобретено в топовом киевском салоне Novias, где продаются исключительно эксклюзивные модели и в большинстве случаев они "подгоняются" под каждого клиента индивидуально.

Потап и Каменских Instagram @kamenskux

Свадебное платье Каменских создано дизайнером Galia Lahav из Израиля. В Украине от данного бренда представлено только несколько вариантов свадебных нарядов. Платье Каменских было пошито на заказ и другого точно такого же в салоне нет.

Цена подобной модели стартует от 4-5 тысяч долларов (от 100 тысяч гривен). Платье, которое выбрала Каменских для свадьбы – многослойное, для его создания использовались дорогостоящие и ультратонкие кружева ручной работы, а также ручная вышивка, что существенно увеличило стоимость наряда. Также стоит отметить, что свадебное платье было создано таким образом, что его юбка могла видоизменяться в несколько вариаций, создавая при этом практически новый праздничный look.

Точная стоимость свадебного наряда не раскрывается, вероятно, что платье обошлось Каменских в 10-12 тысяч долларов (250-300 тысяч гривен).

Модели похожих платьев в салоне Novias Сайт салона

Модели похожих платьев в салоне Novias Сайт салона

Galia Lahav – израильский бренд, был основан в 1985 году. При пошиве изделий бренда используются традиционные техники в сочетании с современными приемами. Изделия бренда всегда богатые ручной вышивкой, украшенные деликатным кружевом и дополнены роскошными церемониальными шлейфами. Для пошива используются только элитные материалы.

Модели похожих платьев в салоне Novias Сайт салона

Модели похожих платьев в салоне Novias Сайт салона

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