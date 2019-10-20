"Уходил долго и мучительно": стало известно об избиении звезды РФ перед смертью

Российский актер Дмитрий Марьянов, умерший после прохождения лечения от алкогольной зависимости, утром перед смертью был избит.

Об этом сообщила адвокат семьи артиста Виктория Крылова со ссылкой на результаты экспертизы. По словам специалиста, Марьянов получил сильный удар в области живота, пишет "Комсомольская правда".

"Разрыв сосуда без травмы не был возможен. Произошло это из-за тупой травмы живота. Получил он ее предположительно в 7 утра в день смерти", — заявила Крылова.

Дмитрий Марьянов Фото: dni.ru

Также адвокат добавила, что эксперты считают, что Марьянов умирал долго и мучительно. Так, первые жалобы поступили от него рано утром, а скончался он в 19.30. У актера постепенно отнимались ноги, речь замедлялась.

Дмитрий Марьянов Фото: teleprogramma.pro

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 октября 2017 года Марьянов пожаловался на боль в ноге. Его жалобы в реабилитационном центре для наркозависимых "Феникс" приняли за обычные попытки пациента любыми способами покинуть заведение. Артиста держали взаперти.

Затем друзья Марьянова позвонили в "скорую помощь". Когда поняли, что медики не приедут, решили быстро везти актера на своей машине. Марьянов скончался по дороге в больницу.

Позже также стало известно, что против медиков, которые отказались оперативно оказать медицинскую помощь артисту, было возбуждено уголовное дело.

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