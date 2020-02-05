Собчак похвасталась большой грудью

Известная российская журналистка и политик Ксения Собчак силой нейросети получила большую грудь, которую сразу же показала поклонникам.

Снимком она поделилась с миллионами своих подписчиков в Instagram.

Отмечается, что автором оригинального ролика является пользователь с ником texnosergey, - с помощью нейросети он объединил Ники Минаж с Собчак, после чего показал получившийся клип.

"Первый блин комом. Ксения Минаж или Ники Собчак", - прокомментировал он ролик.

Поскольку видео в сториз Instagram держатся только сутки, мы залили его на YouTube:

Собчак же опубликовала на своей странице в сториз скриншот с видео:

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