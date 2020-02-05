Главная Новости
7 февраля • обновлено в 08:20
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Собчак похвасталась большой грудью

Читать материал на украинском

Известная российская журналистка и политик Ксения Собчак силой нейросети получила большую грудь, которую сразу же показала поклонникам.

Снимком она поделилась с миллионами своих подписчиков в Instagram.

Отмечается, что автором оригинального ролика является пользователь с ником texnosergey, - с помощью нейросети он объединил Ники Минаж с Собчак, после чего показал получившийся клип.

"Первый блин комом. Ксения Минаж или Ники Собчак", - прокомментировал он ролик.

Поскольку видео в сториз Instagram держатся только сутки, мы залили его на YouTube:

Собчак же опубликовала на своей странице в сториз скриншот с видео:

Собчак похвасталась большой грудью

Смотрите также видео, как Лолита поцеловала Бузову, довела ее до стонов и выругалась.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги