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15 апреля • обновлено в 12:53
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Сколько Пугачева и Галкин тратят на воспитание детей: названа впечатляющая сумма

1.9т
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РосСМИ выяснили, что российская певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин тратят на воспитание своих детей – 6-летних Лизы и Гарри – больше полумиллиона рублей в месяц.

Об этом пишет издание Starhit.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Instagram @maxgalkinru

Так, сообщается, что Лиза и Гарри учатся в элитном учебном заведении, где им преподают два иностранных языка, балет и хоровое пение. Стоимость обучения составляет 195 тысяч рублей в месяц за каждого ребенка.

Также сейчас у каждого из близнецов есть свой преподаватель французского, оклад которых – 100 тысяч в месяц.

Алла Пугачева с детьми

Алла Пугачева с детьми

Instagram @maxgalkinru

Кроме того, Галкин и Пугачева регулярно радуют своих детей роскошными подарками, среди которых железная дорога, кукольный домик, электрокары, на которых можно разъезжать по территории коттеджа звезд.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Instagram @maxgalkinru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой Гарри спародировал композитора и певца Игоря Николаева.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Алла Пугачева Максим Галкин Лиза Галкина Гарри Галкин
Место
Россия
Тег
Новости России
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