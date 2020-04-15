Сколько Пугачева и Галкин тратят на воспитание детей: названа впечатляющая сумма

РосСМИ выяснили, что российская певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин тратят на воспитание своих детей – 6-летних Лизы и Гарри – больше полумиллиона рублей в месяц.
Об этом пишет издание Starhit.
Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми
Instagram @maxgalkinru
Так, сообщается, что Лиза и Гарри учатся в элитном учебном заведении, где им преподают два иностранных языка, балет и хоровое пение. Стоимость обучения составляет 195 тысяч рублей в месяц за каждого ребенка.
Также сейчас у каждого из близнецов есть свой преподаватель французского, оклад которых – 100 тысяч в месяц.
Алла Пугачева с детьми
Instagram @maxgalkinru
Кроме того, Галкин и Пугачева регулярно радуют своих детей роскошными подарками, среди которых железная дорога, кукольный домик, электрокары, на которых можно разъезжать по территории коттеджа звезд.
Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми
Instagram @maxgalkinru
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой Гарри спародировал композитора и певца Игоря Николаева.
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