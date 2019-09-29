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29 сентября • обновлено в 14:11
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Сепаратист и поклонник России: умер первый президент Крыма

2.3т Читать материал на украинском

В России 29 сентября в 73 года умер известный сепаратист, первый президент Крыма Юрий Мешков.

Кратко об этом сообщила его дочь Марианна Мешкова на своей странице в Facebook, обнародовав всего одно слово.

Сепаратист и поклонник России: умер первый президент Крыма

Напомним, что экс-президент Крыма проходил в Московской области лечение после инсульта, который перенес 1 сентября в Турции. В итоге Мешкова ввели в искусственную кому. По словам Марианны, у него возник конфликт с работниками отеля, так как ему с супругой дали номер ниже заявленного класса. Также у них украли деньги и документы.

Юрий Мешков умер

Юрий Мешков умер

facebook / Марианна Мешкова

16 сентября мужчину перевезли для лечения в Подмосковье, где обнаружилось, что у него воспаление легких. Он пытался говорить, стал проявлять интерес к жизни. Утверждается, что Мешков умер в реанимации, куда его перевезли утром, 29 сентября.

Юрий Мешков

Юрий Мешков

facebook / Марианна Мешкова

Юрий Мешков – уроженец Днепропетровской области в УССР, крымский политик, юрист, первый и единственный президент Крыма (1994-1995), формальный председатель Совета Министров Крыма (1994). Он был одним из тех, кто поддерживал аннексию полуострова еще с 1990-х годов. Более того, возглавлял пророссийское движение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября дочь Мешкова жаловалась, что посольство в Турции не предпринимало никаких мер, чтобы позаботиться о здоровье ее отца.

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Тема
Аннексия Крыма
Тег
смерть
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Смирнов Алексей
Смирнов Алексей
Если бы в Крыму отдыхал,пожил бы ещё?)А так Турция--это НАТО!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Смирнов Алексей, Бетон ему пухом и таким, как он.
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