Семья Заворотнюк заявила о преследовании актрисы: появились тревожные фото

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая больна раком головного мозга, преследуют неизвестные мужчины.

Такое заявление сделала семья артистки на странице поддержки Анастасии в Instagram. В соцсети близкие Заворотнюк вместе с фотографиями преследователей опубликовали также и гневное обращение.

Анастасия Заворотнюк Рамблер

"Хотим спросить вот этих мужчин, которые на фото: есть ли у вас дети, родители, хоть кто-то, кто вам дорог в жизни? Случись беда с вашими близкими, вы бы оберегали их покой или же старались сделать им еще больнее? Где-то есть предел этой наглости и хамству? Если вы в силу возраста думаете лишь о карьерных амбициях, считая, что никогда не окажетесь на месте героев ваших репортажей, то это очень недальновидно. Жизнь слишком непредсказуема", — пишут близкие.

Также родственники Заворотнюк заявили, что сотрудникам клиники, в которой находится актриса, предлагают деньги в обмен на информацию:

"Что вы почувствуете, если кто-то будет вот так же бесцеремонно спекулировать на теме вашего здоровья? Предлагать сотрудникам мед учреждения торговать информацией о пациентах — это низко. Мы еще раз просим не переходить границы и оставить нас в покое!"

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Анастасию Заворотнюк преследуют неизвестные Инстаграм

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