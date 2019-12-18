Семья Заворотнюк заявила о преследовании актрисы: появились тревожные фото

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая больна раком головного мозга, преследуют неизвестные мужчины.
Такое заявление сделала семья артистки на странице поддержки Анастасии в Instagram. В соцсети близкие Заворотнюк вместе с фотографиями преследователей опубликовали также и гневное обращение.
Анастасия Заворотнюк
Рамблер
"Хотим спросить вот этих мужчин, которые на фото: есть ли у вас дети, родители, хоть кто-то, кто вам дорог в жизни? Случись беда с вашими близкими, вы бы оберегали их покой или же старались сделать им еще больнее? Где-то есть предел этой наглости и хамству? Если вы в силу возраста думаете лишь о карьерных амбициях, считая, что никогда не окажетесь на месте героев ваших репортажей, то это очень недальновидно. Жизнь слишком непредсказуема", — пишут близкие.
Также родственники Заворотнюк заявили, что сотрудникам клиники, в которой находится актриса, предлагают деньги в обмен на информацию:
"Что вы почувствуете, если кто-то будет вот так же бесцеремонно спекулировать на теме вашего здоровья? Предлагать сотрудникам мед учреждения торговать информацией о пациентах — это низко. Мы еще раз просим не переходить границы и оставить нас в покое!"
Анастасия Заворотнюк
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Анастасию Заворотнюк преследуют неизвестные
Инстаграм
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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