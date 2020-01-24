Самбурская посветила грудью и ответила на злобный выпад

Актриса Настасья Самбурская показала новую фотографию в сети и, в очередной раз нарвавшись на дискуссию, ответила на злобный выпад подписчика.

В своем Instagram-аккаунте певица выложила фотоснимок, который ее саму привел в восторг.

"Тот прекрасный момент, когда лепится всё! И букеты от любимых зрителей, после спектакля #охотанамужчин в Москве, и платье от @ruzanna_gukasyan , и чокер от @rushev , и шляпа @liagureeva и даже выключатель на стене чудесный, не правда ли, мои наблюдательные котята", - написала Самбурская.

Впрочем, в комментариях один из фолловеров написал, что Самбурская, дескать, специально пытается привлечь аудиторию при помощи своей груди.

"А сиськами специально светить чтоб аудиторию привлечь?)" – задал вопрос подписчик.

Однако сама актриса дала хлесткий ответ.

"Детка, ну вот вырастут твои сиськи и будешь ими распоряжаться. Ты только не расстраивайся, если не вырастут)" – написала Настасья Самбурская.

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