"С глазами лани": известная актриса рассказала о напуганной Заворотнюк

Известная российская актриса Нонна Гришаева рассказала, что ей приснилась звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк, которая находится в тяжелом состоянии.

"Ты снилась мне сегодня... Прекрасная,утончённая, с глазами испуганной лани... Забилась в угол моей прежней квартиры и попросила спрятать от журналистов... Я обнимала тебя и плакала от счастья,что с тобой всё хорошо и ты прекрасно выглядишь... Молюсь за тебя", — написала Гришаева в Instagram.

Заворотнюк и Гришаева Fanparty

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