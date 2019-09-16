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16 сентября • обновлено в 14:09
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"С глазами лани": известная актриса рассказала о напуганной Заворотнюк

9.2т Читать материал на украинском

Известная российская актриса Нонна Гришаева рассказала, что ей приснилась звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк, которая находится в тяжелом состоянии.

"Ты снилась мне сегодня... Прекрасная,утончённая, с глазами испуганной лани... Забилась в угол моей прежней квартиры и попросила спрятать от журналистов... Я обнимала тебя и плакала от счастья,что с тобой всё хорошо и ты прекрасно выглядишь... Молюсь за тебя", — написала Гришаева в Instagram.

Заворотнюк и Гришаева

Заворотнюк и Гришаева

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"С глазами лани": известная актриса рассказала о напуганной Заворотнюк

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Тег
Новости России
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