"С глазами лани": известная актриса рассказала о напуганной Заворотнюк

Известная российская актриса Нонна Гришаева рассказала, что ей приснилась звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк, которая находится в тяжелом состоянии.
"Ты снилась мне сегодня... Прекрасная,утончённая, с глазами испуганной лани... Забилась в угол моей прежней квартиры и попросила спрятать от журналистов... Я обнимала тебя и плакала от счастья,что с тобой всё хорошо и ты прекрасно выглядишь... Молюсь за тебя", — написала Гришаева в Instagram.
Заворотнюк и Гришаева
Fanparty
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что артистка отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях.
Соседи рассказали о шокирующем внешнем виде актрисы и сообщили о ее госпитализации.
Позже стало известно, что Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По данным СМИ, ее ввели в медикаментозную кому.
На фоне болезни у нее развился частичный паралич правой части тела.
Нейрохирург Вячеслав Рак прокомментировал информацию о том, что актрису могли отключить от интенсивной терапии.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.