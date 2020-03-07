Руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион обрушился с критикой на Филиппа Киркорова из-за его нового клипа "Романы".

Священник назвал ролик Киркорова "омерзительным и гадким". Об этом он рассказал в эфире программы "Церковь и мир" на канале "Россия 24", пишет Lenta.Ru (смотрите видео в конце новости).

Представитель РПЦ охарактеризовал клип как кощунственный и богохульный.

Филипп Киркоров в роли священника Сова

"Это очень безвкусная, очень гадкая, очень омерзительная поделка, которая основана на том, что используются религиозные образы, в том числе, образы из жизни католических монастырей, а также там присутствует некая пародия на изображение Богородицы и даже на распятие", – считает Иларион.

Отметим, премьера клипа "Романы" состоялась 14 февраля. Киркоров исполнил в нем роль католического священника, испытывающего страсть к эффектной прихожанке. Роль прихожанки исполнила популярная телеведущая Екатерина Варнава. На протяжении всего видео персонаж Киркорова пытается справиться с эротическими фантазиями. В ролике содержатся откровенные сцены, также в кадре участвуют девушки в костюмах монахинь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети был опубликован неожиданный снимок, на котором российский певец Филипп Киркоров нежно обнимает и держит за грудь Аллу Пугачеву во время одного из мероприятий.

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