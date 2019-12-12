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12 декабря • обновлено в 15:46
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Звезду российского кино выдвинули на место Путина после скандала со "Слугой народа": кто он такой

1.5т
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Российский канал ТНТ прокомментировал показ сериала "Слуга народа".

В анонсе телеканал предлагает представить, что президентом России стал актер Александр Робак, сыгравший главную роль в сериале "Домашний арест" – простого рабочего, который неожиданно становится мэром.

Кто такой Александр Робак и чем он известен, – рассказывает OBOZREVATEL.

Звезду российского кино выдвинули на место Путина после скандала со "Слугой народа": кто он такой

24СМИ

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Александр Робак – российский актер театра и кино, кинорежиссер и кинопродюсер. В кино снимается с 1998 года.

Он сыграл в фильмах "День полнолуния", "Брат 2", "Снежный человек", "Дом на Озёрной", "Победитель", "Грецкий орешек", "В Кейптаунском порту".

Звезду российского кино выдвинули на место Путина после скандала со "Слугой народа": кто он такой

alabanza.ru

В 2018 году Александр Робак сыграл главную роль в сатирическом сериале "Домашний арест" Семена Слепакова.

В сериале актер сыграл прямолинейного и честного простого работягу из города Синеозерска Ивана Самосонова, который в 1990-е годы работал дальнобойщиком, а сейчас периодически злоупотребляет алкоголем.

Звезду российского кино выдвинули на место Путина после скандала со "Слугой народа": кто он такой

кадр сериала "Домашний арест"

По сюжету сериала действующий мэр Синеозерска Аркадий Аникеев попался на крупной взятке и попал под домашний арест по месту прописки – в коммунальной квартире. Вдобавок его бросает жена, на которую записано все имущество.

Оказавшись в коммуналке, Аркадий Аникеев сталкивается с Иваном Самсоновым, с которым жил там в детстве. Аникеев решает помочь Самсонову стать новым мэром Синеозерска, чтобы тот помог снять с него все обвинения.

Звезду российского кино выдвинули на место Путина после скандала со "Слугой народа": кто он такой
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"Представьте, как если бы президентом России стал актер Александр Робак. Почему он? Потому что именно он сыграл в сериале "Домашний арест" на Premier простого мужика, который выдвигает свою кандидатуру в мэры и вместе с близкими, друзьями и врагами проходит нелегкий путь посвящения в российскую политику", – говорится в анонсе телеканала ТНТ сериала "Слуга народа".

Звезду российского кино выдвинули на место Путина после скандала со "Слугой народа": кто он такой

globalsib.com

Как сообщал OBOZREVATEL, российский развлекательный телеканал ТНТ полностью снял популярный украинский сериал "Слуга народа", после того, как запустил версию с шуткой про президента РФ Владимира Путина.

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Автор
Алина Мельник
Место
Россия
Теги
Сериал Слуга Народа кино политика шоу-бизнес актер
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