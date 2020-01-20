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20 января • обновлено в 11:12
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"Ревную": Кароль неожиданно призналась в чувствах к Балану

1.3т
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Украинская певица Тина Кароль призналась в чувствах к Дану Балану во время шоу "Голос країни-10", который стартовал 19 января.

Неожиданное заявление Тина сделала после выступления одной из участниц проекта.

Тина Кароль и Дан Балан

Тина Кароль и Дан Балан

Instagram @goloskrainy_official

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Так, во время эфира на сцену вышла участница Василиса Старшова, которая исполнила песню "Complicated". Первым на голос девушки обернулся Балан. Более того, артист не смог сдержаться и даже вышел к участнице на сцену.

Несмотря на то, что к девушке повернулись и другие тренеры, она выбрала тренером именно Дана. После чего Каменских поинтересовалась у Кароль: "А ты не ревнуешь?"

На что Тина неожиданно для всех призналась:

"Да, я ревную".

Тина Кароль

Тина Кароль

кадр из видео

"Ты засмущала меня впервые за многие годы. У меня появились новые чувства. Я раньше не чувствовал такого. Меня это вдохновило, и я написал целый альбом... Когда Тина Кароль рядом, я теряюсь", – признался Балан в ответ на слова Тины.

Дан Балан

Дан Балан

кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что команда "Женского квартала" пошутила над отношениями украинской певицы Тины Кароль и молдавского музыканта Дана Балана.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Тина Кароль Дан Балан
Место
Украина
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