Раскрыта правда о "новом" фото онкобольной Заворотнюк
Появившийся ранее в сети снимок российской актрисы Анастасии Заворотнюк якобы "после реабилитации" вызвал бурные обсуждения среди поклонников. Многие посчитали, что онкобольная знаменитость идет на поправку и именно так она сейчас выглядит. Однако фото оказалось архивным.
Как сообщает "Комсомольская правда", нашумевший кадр был сделан еще в 2016 году во время съемок сериала "Любовь и море". Тогда Заворотнюк играла косметолога-массажиста из маленького приморского санатория, которой начал изменять супруг. Чтобы вернуть его любовь, женщина решилась на кардинальное преображение.
Именно сюжетом сериала и объясняется такая неприметная внешность актрисы: простая одежда, прическа и слегка располневшая фигура. После преображения Анастасия становится похожей на себя прежнюю.
Отмечается, что роль в сериале "Любовь и море" была далеко не самой яркой в карьере Заворотнюк, поэтому большинство поклонников и не узнали этот образ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2019 году стало известно, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
В 2020 году, спустя год лечения знакомые Заворотнюк рассказали, что химиотерапия кардинально изменила внешность звезды.