"Наслаждались тишиной": оскандалившийся Винник отправился на Донбасс

Украинский певец Олег Винник, оскандалившийся участием в ролике "Всем мир" с российскими звездами и заявлением о Крыме, уехал на Донбасс.
Об этом свидетельствуют фотографии, обнародованные на официальной Instagram-странице артиста, где он пояснил, что отправился в концертный тур.
Олег Винник в концертном туре
instagram/olegg.vynnyk
"В Святогорске (Донецкая обл.) наслаждались тишиной и осенней красотой. Тур 2019 Роксолана", – отметил Винник под одним из снимков.
Также он опубликовал фотографию из Покровска (Донецкая область), где дал концерт 8 октября, и из Бердянска (Запорожская обл.). А в перерывах между концертами, судя по кадрам, артист гулял на природе и посетил Святогорскую лавру.
Олег Винник в Святогорске
instagram/olegg.vynnyk
Олег Винник в Бердянске
instagram/olegg.vynnyk
Винник в Покровске
instagram/olegg.vynnyk
Винник выступил в Покровске
instagram/olegg.vynnyk
Олег Винник в Покровске
instagram/olegg.vynnyk
Как сообщал OBOZREVATEL:
Олег Винник принял участие в клипе с российскими звездами, призывавшими к миру между странами. Многие из этих звезд ранее активно поддерживали агрессию против Украины.
У Винника прокомментировали случившееся, объяснив, что побудило его спеть с россиянами.
При этом артист не смог ответить на вопрос, чей Крым, а также заявил, что за полуостров никто не погиб.
В связи со скандалом, певец угодил в список "Миротворца".
В сети также напомнили Виннику, кто и когда погиб за Крым.
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