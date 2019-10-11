"Наслаждались тишиной": оскандалившийся Винник отправился на Донбасс

Украинский певец Олег Винник, оскандалившийся участием в ролике "Всем мир" с российскими звездами и заявлением о Крыме, уехал на Донбасс.

Об этом свидетельствуют фотографии, обнародованные на официальной Instagram-странице артиста, где он пояснил, что отправился в концертный тур.

Олег Винник в концертном туре instagram/olegg.vynnyk

"В Святогорске (Донецкая обл.) наслаждались тишиной и осенней красотой. Тур 2019 Роксолана", – отметил Винник под одним из снимков.

Также он опубликовал фотографию из Покровска (Донецкая область), где дал концерт 8 октября, и из Бердянска (Запорожская обл.). А в перерывах между концертами, судя по кадрам, артист гулял на природе и посетил Святогорскую лавру.

Олег Винник в Святогорске instagram/olegg.vynnyk

Олег Винник в Бердянске instagram/olegg.vynnyk

Винник в Покровске instagram/olegg.vynnyk

Винник выступил в Покровске instagram/olegg.vynnyk

Олег Винник в Покровске instagram/olegg.vynnyk

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