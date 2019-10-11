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11 октября • обновлено в 20:38
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"Наслаждались тишиной": оскандалившийся Винник отправился на Донбасс

4.7т Читать материал на украинском

Украинский певец Олег Винник, оскандалившийся участием в ролике "Всем мир" с российскими звездами и заявлением о Крыме, уехал на Донбасс.

Об этом свидетельствуют фотографии, обнародованные на официальной Instagram-странице артиста, где он пояснил, что отправился в концертный тур.

Олег Винник в концертном туре

Олег Винник в концертном туре

instagram/olegg.vynnyk

"В Святогорске (Донецкая обл.) наслаждались тишиной и осенней красотой. Тур 2019 Роксолана", – отметил Винник под одним из снимков.

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Также он опубликовал фотографию из Покровска (Донецкая область), где дал концерт 8 октября, и из Бердянска (Запорожская обл.). А в перерывах между концертами, судя по кадрам, артист гулял на природе и посетил Святогорскую лавру.

Олег Винник в Святогорске

Олег Винник в Святогорске

instagram/olegg.vynnyk

Олег Винник в Бердянске

Олег Винник в Бердянске

instagram/olegg.vynnyk

Винник в Покровске

Винник в Покровске

instagram/olegg.vynnyk

Винник выступил в Покровске

Винник выступил в Покровске

instagram/olegg.vynnyk

Олег Винник в Покровске

Олег Винник в Покровске

instagram/olegg.vynnyk

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Тема
Новости Донецка и Донецкой области
Персона
Олег Винник
Место
Украина
Теги
концерт музыка Новости Донбасса
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кому это падло всралось? Кацaпскому скоту - и только!
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Харченко Александр
Харченко Александр
Ф-у-у-у-у!!!! Отстойное существо...Пляшет под дудку кремля за горсть монет...Наверное у него было очень голодное и мутное детство, раз он готов всех предать за жирную похлёбку....
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