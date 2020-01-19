"Простите нас, Украинцы!" Панин обратился к Зеленскому

Актер Алексей Панин соскучился по Киеву, по певице Ирине Билык и попросил прощения перед украинцами за развязанную Россией войну, отметив президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующий пост 19 января артист сделал в Инстаграм.

"Я очень соскучился по моей любимой Ирочке Билык и по Киеву. Это было прекрасное время. Мы пели, пили, снимали кино и радовались жизни. Как же жаль, что Россия развязала эту никому не нужную "войну" с Украиной. Простите нас, Украинцы!" - написал актер.

Речь идет о клипе Билык на песню "Мы будем вместе", который снимался при участии Панина в 2012 году в Киеве.

В сети есть также закадровое видео съемок этого клипа.

В 2011 году Билык и Панин принимали участие в проекте Зірка + Зірка на канале 1+1.

Билык тогда говорила, что у них родственные души. "Когда мы встречаемся, то не сдерживаем эмоций", – рассказывала она в одном из интервью.

Панин, сделав указанный выше пост, отметил президента Украины Владимира Зеленского.

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