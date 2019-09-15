Примчались родные: появились тревожные вести о состоянии Заворотнюк

Муж актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев и ее мать Валентина срочно прибыли в больницу, где ее лечат, предположительно, от рака головного мозга.

Об этом сообщает "Пятый канал". Отмечается, что родные приехали к артистке вечером в субботу, 14 сентября. Они были очень взволнованы.

По данным продюсера Андрея Разина, сейчас к Заворотнюк никого не пускают, а медики опасаются делать какие-либо прогнозы.

К Заворотнюк в больницу срочно прибыли родные replyua.net

Напомним, актриса находится в одной из московских клиник, которая согласилась принять ее после лечения в Польше.

К Заворотнюк в больницу примчалась семья hochu.ua

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