Примчались родные: появились тревожные вести о состоянии Заворотнюк

Муж актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев и ее мать Валентина срочно прибыли в больницу, где ее лечат, предположительно, от рака головного мозга.
Об этом сообщает "Пятый канал". Отмечается, что родные приехали к артистке вечером в субботу, 14 сентября. Они были очень взволнованы.
По данным продюсера Андрея Разина, сейчас к Заворотнюк никого не пускают, а медики опасаются делать какие-либо прогнозы.
К Заворотнюк в больницу срочно прибыли родные
replyua.net
Напомним, актриса находится в одной из московских клиник, которая согласилась принять ее после лечения в Польше.
К Заворотнюк в больницу примчалась семья
hochu.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что артистка отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях.
Соседи рассказали о шокирующем внешнем виде актрисы и сообщили о ее госпитализации.
Позже стало известно, что Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По данным СМИ, ее ввели в медикаментозную кому.
На фоне болезни у нее развился частичный паралич правой части тела.
Нейрохирург Вячеслав Рак прокомментировал информацию о том, что актрису могли отключить от интенсивной терапии.
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