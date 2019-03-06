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"При чем тут Украина?": Седокова внезапно вспомнила о родине

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Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая сбежала в Россию, поделилась с поклонниками семейным фото.

Так, снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем артистка позировала вместе со своими детьми — дочерью Алиной и сыном Гектором. Примечательно, что Анна и Алина были одеты в желтое и синее платье. Поклонники тут же написали, что это цвета украинского флага и увидели в этом намек на патриотизм со стороны певицы.

"Нет лекарства, которое способно вылечить то, что может вылечить счастье, писал Габриэль Гарсиа Маркес. И я с ним согласна", — подписала снимок Анна.

"При чем тут Украина?": Седокова внезапно вспомнила о родине

Анна Седокова

Фото: instagram/annasedokova

"При чем тут Украина?": Седокова внезапно вспомнила о родине

Анна Седокова вместе с дочерью Алиной и сыном Гектором

Фото: instagram/annasedokova

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"Казалось бы, причем тут Украина", "В цвет украинского флага", "Очень красивый цвет платья", "Как флаг Украины", "Скучаешь по родине, Ань?", "Украинки", — прокомментировали люди.

"При чем тут Украина?": Седокова внезапно вспомнила о родине
"При чем тут Украина?": Седокова внезапно вспомнила о родине
"При чем тут Украина?": Седокова внезапно вспомнила о родине
"При чем тут Украина?": Седокова внезапно вспомнила о родине
"При чем тут Украина?": Седокова внезапно вспомнила о родине
"При чем тут Украина?": Седокова внезапно вспомнила о родине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, рассказала о том, как ее хотели лишить родительских прав. Так, она отметила, что во время судебного процесса, на котором решался вопрос опеки над ее дочерью Моникой, она влезла в долги.

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Персона
Анна Седокова
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