Появилось видео избиения родных Дудя в Москве

В сеть попало видео избиения матери и брата известного российского видеоблогера Юрия Дудя.

В коротком ролике двух человек обступает целая толпа мужчин, после чего завязывается потасовка.

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент произошел на бытовой почве. Брат Дудя – Игорь – находится в процессе развода со своей женой Юлией, пара не может поделить маленького сына.

В то утро отец и бабушка вели мальчика в детский сад. Как только они вышли из подъезда, у дома показались две машины: Mercedes ML и Chevrolet Tahoe. Оттуда вышли супруга, отец супруги – известный московский бизнесмен и трое его охранников. Они попытались отобрать ребенка и посадить в свое авто, брату Дудя удалось "отбить" мальчика.

В свою очередь, невестка Дудя Юлия встречно обвинила его семью в нападении и похищении ребенка. Полиции она сказала, что ее насильно разлучили с сыном.

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