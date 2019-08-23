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"Поломанный" Михалков засветился в Крыму: что случилось

2.3т Читать материал на украинском

Известный российский кинорежиссер Никита Михалков сломал ногу, о чем узнали журналисты на фестивале "Таврида" в аннексированном Крыму.

Telegram-канал Super опубликовал видео, на котором знаменитость стоит на костылях и беседует с публикой (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Уточняется, что Михалков рассказал о своей травме посетителям его двухчасового мастер-класса. Как именно кинематографист сломал ногу, неизвестно. В любом случае, он может самостоятельно передвигаться.

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Никита Михалков сломал ногу

Никита Михалков сломал ногу

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Напомним, что Никита Михалков давно и открыто является сторонником политики Кремля и активно поддерживает Владимира Путина. Из-за его высказываний об аннексии Крыма и событиях в Украине режиссер был внесен СБУ в число персон, которым запрещен въезд в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году его экстренно госпитализировали в Москве из-за резкого ухудшения самочувствия. Ему провели операцию из-за спортивной травмы. Позже появились фото и видео хромого Михалкова.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Никита Михалков
Место
Украина
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