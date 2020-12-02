Подруга российского блогера Reeflay умерла в прямом эфире с ним: стример якобы закрыл ее на балконе

На стриме популярного российского блогера Стаса Решетникова (Reeflay) в прямом эфире умерла его подруга по имени Валентина. Прибывшие на место инцидента медики зафиксировали ее смерть – все это происходило на глазах у зрителей.

Об этом сообщает издание "КП". По словам инсайдеров, сначала парень думал, что его подруга просто замерзла. До этого он якобы выгнал девушку на балкон, где она просидела несколько часов практически без одежды. Затем в ходе стрима он перетащил тело Валентины на диван, считая, что она находится без сознания. Однако заподозрив неладное, позвонил своему другу и попросил его вызвать скорую (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что до приезда медиков блогер негодовал от происходящего, плакал и винил себя в случившемся.

"Заяц мой, ты жива или нет? Валь, ты что? Я вам говорю, она как будто мертвая. Неважно, под чем она была. Она была моей самой лучшей подругой. Правда или хайп? Да, правда", – сообщил он в слезах в прямом эфире.

Через время в кадре появились медики, которые констатировали смерть девушки. Тем не менее Стас еще несколько раз спросил врачей, точно ли она скончалась. На это ему ответили утвердительно.

Эфир не прерывался даже в момент прибытия в квартиру сотрудников полиции.

"Достримился?.. Будем разбираться", – заявил один из оперативников. Также блогера попросили предъявить паспорт.

Известно, что девушка ранее часто участвовала в стримах блогера. Мужчина периодически издевался над ней: в частности, заливал лицо перцем. Во время одной из трансляций Валентина ссорилась с главным героем трансляции и угрожала ему ножом.

Более того, умершая на стриме девушка Валентина около месяца назад показывала, что беременна, и говорила, что рожать не собирается.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский блогер Андрей Бурим, более известный как Mellstroy, избил модель Алену Ефремову в прямом эфире. Мужчина несколько раз ударил ее головой о стол.