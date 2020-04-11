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11 апреля • обновлено в 03:56
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Певица Нюша ошарашила откровенными фото в боди

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Популярная российская певица Нюша взбудоражила поклонников откровенными снимками.

Так, на них звезда позировала в соблазнительном боди, который подчеркнул ее стройную фигуру. Свой образ Нюша дополнила босоножками на каблуках и длинным плащом. Соответствующие кадры она опубликовала на личной странице в Instagram.

Нюша

Нюша

Фото: instagram/nyusha_nyusha

Нюша в пикантной фотосессии

Нюша в пикантной фотосессии

Фото: instagram/nyusha_nyusha

Соблазнительная Нюша

Соблазнительная Нюша

Фото: instagram/nyusha_nyusha

Нюша в откровенном боди

Нюша в откровенном боди

Фото: instagram/nyusha_nyusha

Нюша сексуально позирует на камеру

Нюша сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/nyusha_nyusha

Поклонники не смогли скрыть своего восторга от новых снимков певицы:

"Очень крутая", "Какая же ты красивая", "Фото огонь, Нюша. Что ты творишь?", "Какая секс-бомба".

Певица Нюша ошарашила откровенными фото в боди
Певица Нюша ошарашила откровенными фото в боди
Певица Нюша ошарашила откровенными фото в боди
Певица Нюша ошарашила откровенными фото в боди

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нюша нарвалась на критику в сети из-за откровенного фото, на котором она засветила голые ягодицы.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Нюша
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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