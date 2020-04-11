Певица Нюша ошарашила откровенными фото в боди

Популярная российская певица Нюша взбудоражила поклонников откровенными снимками.
Так, на них звезда позировала в соблазнительном боди, который подчеркнул ее стройную фигуру. Свой образ Нюша дополнила босоножками на каблуках и длинным плащом. Соответствующие кадры она опубликовала на личной странице в Instagram.
Нюша
Фото: instagram/nyusha_nyusha
Нюша в пикантной фотосессии
Фото: instagram/nyusha_nyusha
Соблазнительная Нюша
Фото: instagram/nyusha_nyusha
Нюша в откровенном боди
Фото: instagram/nyusha_nyusha
Нюша сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/nyusha_nyusha
Поклонники не смогли скрыть своего восторга от новых снимков певицы:
"Очень крутая", "Какая же ты красивая", "Фото огонь, Нюша. Что ты творишь?", "Какая секс-бомба".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нюша нарвалась на критику в сети из-за откровенного фото, на котором она засветила голые ягодицы.
Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.